Se requiere del trabajo coordinado de todas las Instituciones para garantizar las mismas oportunidades a todas las personas que viven en México

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que para lograr una transformación real del país y cumplir el mandato constitucional de garantizar las mismas oportunidades a todas las personas que viven en México, se requiere del trabajo coordinado de todas las instituciones, la vinculación con organismos internacionales y la sociedad civil organizada.



’Hoy todo el Estado mexicano, los tres poderes de la unión, los tres órdenes de gobierno, por mandato constitucional del artículo primero compartimos la responsabilidad de combatir la discriminación y de promover la igualdad sustantiva para todas las personas de nuestro país’, dijo.





La titular de Gobernación subrayó que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de erradicar la discriminación desde el propio Plan Nacional de Desarrollo, y mediante el diagnóstico del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).



Reconoció la labor del Conapred en la construcción de su agenda con actividades de capacitación, iniciativas, políticas públicas y resoluciones, mismas que sentaron las bases de la educación inclusiva, el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas en la constitución y para garantizar en la ley federal los derechos de las trabajadoras del hogar.



En el marco de la segunda y tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Conapred, la secretaria de Gobernación hizo un llamado a seguir impulsando, en sus ámbitos de acción, a cumplir el mandato constitucional y garantizar las mismas oportunidades a todas las personas que viven en México.



’La construcción de un futuro mejor es una labor de todas y todos, nadie debe quedarse atrás, nadie debe ser discriminado, solo en la medida en que el futuro le pertenezca a las mujeres y hombres, de manera libre, democrática e incluyente, entonces estaremos en condiciones de afirmar que lo hemos logrado’, agregó.





En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez coincidió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de la labor que ha desarrollado el Conapred en el país para enfrentar firmemente la luchas contra la discriminación en todas sus expresiones y es este reconocimiento que debe llevar a un proceso de fortalecimiento de esta institución en un momento en que se quiere posicionar una agenda en materia de derechos humanos.



’Vamos a trabajar para fortalecer al Conapred, no solamente con los resultados que se han obtenido, sino porque se han ganado lugar en la sociedad los grupos que históricamente han sido discriminados, marginados y excluidos, y esta es una agenda de derechos humanos que vamos a impulsar’, sostuvo el subsecretario Alejandro Encinas.



Agregó que en esta idea de replantear muchas de las funciones del Conapred, también habrá que analizar la función que desempeña la Junta de Gobierno para que las ideas no se queden en el debate del día a día, subrayó.