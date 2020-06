Se requiere una protección social universal: OIT

+INFONAVIT apoya conservar 2 millones de empleos



+IPN publicara convocatoria para becas de medicina



Catelene Passchier, Presidenta del Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, dijo que en las políticas necesarias para la recuperación de la pandemia de COVID-19, debe contarse con una mayor regulación del trabajo digital y la mejora del diálogo social y el tripartismo de cara a una mayor justicia social y trabajo decente para todos.



La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) debeiniciar su labor esta semana. El orden del día incluía cuestiones cuyo debate habría sido muy importante, especialmente en el contexto actual de la Covid-19.



Temas como la protección social y las desigualdades en el trabajo, o también sobre la importante labor desempeñada por la Comisión de Aplicación de Normas. Debemos ahora asegurarnos de que estas cuestiones tengan un lugar prominente en el programa de la CIT del año próximo, y de que los riesgos y desafíos planteados por la pandemia sean tenidos en cuenta en la labor futura.



Dijo que esta crisis ha afectado profundamente a todo el mundo. Sin embargo, quienes más han sufrido han sido los trabajadores de la salud y del sector de los cuidados, así como quienes trabajan en servicios esenciales o en la distribución, la producción de alimentos y el transporte.



Son ellos también quiénes han asumido los mayores riesgos, puesto que muy a menudo no gozan de la protección suficiente en materia de salud y seguridad en el trabajo. Esta cuestión tiene una extrema importancia y la OIT debería abordarla de forma prioritaria.



Al mismo tiempo, millones de trabajadores en la escala más baja de nuestros mercados laborales, con empleos precarios o en la economía informal, se han visto afectados por el confinamiento. Estas personas pagan un precio muy alto, pierden el empleo y los medios de subsistencia, y carecen de la protección adecuada de seguridad social. Muchos de ellos quedan en una situación de pobreza y en la incapacidad de alimentar a sus familias.



Por lo tanto, se necesita más que nunca una protección social universal. Urge hacer un esfuerzo mundial y coordinado para aplicar dicha protección social universal, que haya una inversión importante para financiarla, especialmente dirigida a los países y regiones más pobres, de modo que puedan proporcionar un apoyo concreto a sus poblaciones.



Quisiera subrayar que esta crisis encierra una prominente dimensión de género. En esta crisis hay una mayoría de ’heroínas’, pues las mujeres cubren un mayor número de empleos en el sector de la salud y los servicios esenciales.



En muchos casos son inmigrantes. Y, sin embargo, muchas de ellas siguen obteniendo salarios y condiciones de trabajo deficientes, al tiempo que han visto crecer la carga de trabajo no remunerado durante la crisis. En la economía informal y en la escala más baja de las cadenas mundiales de suministro, muy golpeadas por la crisis, como la industria de la confección, son principalmente mujeres quienes pierden el empleo, sin acceso a ningún tipo de protección social.



Si a esto le sumamos la cantidad de informes que estamos recibiendo del mundo entero sobre el aumento de la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas a raíz de la crisis, queda claro que, para afrontar las consecuencias de la crisis y recuperarnos, las políticas que se adopten deben incluir un enfoque sólido e integrador de las cuestiones de género.



Los efectos de la actual crisis son devastadores para millones de trabajadores. Y son igualmente sombrías las perspectivas de alcanzar una recuperación justa y rápida, sabiendo, además, que la crisis agrava aún más las desigualdades existentes. Sin embargo, cada vez son más los sindicatos de diversos países y regiones que defienden los derechos y la protección de los trabajadores y reivindican un lugar en la mesa para debatir las medidas de alivio y los planes de recuperación.



Finalmente señaló que la OIT está bien situada para recordar a la comunidad internacional que la justicia social, el diálogo social y el respeto de los derechos de los trabajadores deben desempeñar un papel primordial en cualquier plan que se establezca para afrontar la crisis actual y recuperarse de la misma….



INFONAVIT CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE MÁS DE 2 MILLONES DE EMPLEOS



A seis semanas del inicio de la implementación de las medidas de apoyo a empleadores, ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha otorgado el diferimiento de aportaciones correspondiente a trabajadores sin crédito vigente a 27 mil 866 empresas, contribuyendo así a la conservación de 2 millones 122 mil 818 empleos.



Al 8 de junio de 2020, el alivio financiero para los empleadores –94.7% Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)– por este diferimiento equivale a 1,499 millones de pesos, recursos que permiten preservar las fuentes de trabajo y hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia.



Desde el pasado 27 de abril, las empresas con hasta 250 trabajadores registrados en su plantilla laboral pueden solicitar la prórroga del pago de sus aportaciones del segundo y tercer bimestres, mientras que las empresas con más de 250 empleados pueden diferir el pago del segundo bimestre.



En ambos casos, una vez vencida la prórroga otorgada, las empresas pueden solicitar un diferimiento de sus pagos hasta en 12 parcialidades sin exhibición de garantía.



El 43% de las empresas que han solicitado el diferimiento de sus aportaciones de vivienda se concentran en cinco entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Baja California.



La solicitud de las medidas de protección podrá seguirse realizando a través del portal empresarial del Instituto (https://empresarios.infonavit.org.mx....



ABRE IPN PUBLICARÁ NUEVA CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS DE LA ESCUELA DE MEDICINA



Con referencia al proceso de asignación de becas de la Escuela Superior de Medicina (ESM) y después del análisis realizado durante varios meses por la Dirección de Apoyo a Estudiantes, la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN) determinó cancelar la revalidación de 776 becas, por un monto cercano a los 6.7 millones de pesos.



Las causas por las que se dio esta cancelación son: inconsistencia en la información; generación de documentos incorrectos; incumplimiento de requisitos; falta de documentos; documentos alterados, o documentos requisitados de manera incorrecta, en el proceso realizado por la ESM.



Al respecto, el IPN, a través de la Secretaría de Servicios Educativos, dio vista de los resultados de la revisión realizada al Órgano Interno de Control del Instituto, para la investigación y sanción, conducente, en su caso. Por lo que esta administración no tolerará ninguna irregularidad.



A fin de que los alumnos afectados puedan conocer los detalles de la situación de su beca y, en su caso, poder volver a concursar, la Secretaría de Servicios Educativos establecerá del 12 al 18 de junio una Mesa virtual de Aclaraciones donde recibirán la información correspondiente.



Para recuperar las becas no asignadas en beneficio de los estudiantes de la ESM, el IPN publicará el 13 de junio una nueva convocatoria extraordinaria para asignar el total de los recursos provenientes de las becas canceladas con retroactividad a febrero de este año.



La realización de los trámites será totalmente en medios electrónicos y estará conducida por el área central del IPN. Se integrará una Comisión revisora y dictaminadora de las nuevas solicitudes de beca en la que participarán la Comisión de Becas del Consejo General Consultivo, representantes alumnos del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESM, así como de la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de Apoyo a Estudiantes….



