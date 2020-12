Se restringen #actividades comerciales y se cierran espacios públicos con #Semáforo Rojo en Ecatepec

Ecatepec, Méx._Reducir aforo y horarios en negocios y establecimientos comerciales, cierre de espacios públicos como parques y plazas y reforzar la supervisión en tianguis y bazares para que comerciantes y clientes acaten estrictamente las medidas sanitarias, son algunas de las acciones que realizará el gobierno de Ecatepec durante el regreso al Semáforo Rojo por la emergencia sanitaria del Covid-19.



’Se trata de una medida necesaria y urgente. El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras anunció la decisión de regresar a Semáforo Rojo. Es importante decir a los ciudadanos que la economía de Ecatepec no se va parar, sin embargo, vamos a tomar medidas contundentes’, aseguró Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos.



Agregó que el Consejo Municipal de Protección Civil sesionará y validará las medidas que se tomarán en el municipio durante el regreso al Semáforo Rojo, lo que será informado oportunamente a la población.



’Vamos a endurecer las medidas de seguridad, en el sentido de los negocios y unidades económicas se recortaran los horarios y aforos. En las medidas de seguridad en tianguis y bazares vamos a formar comités, esos comités van a supervisar que las medidas de prevención de contagios se sigan al 100%, tendrán comunicación directa con el Consejo Municipal de Protección Civil y se estarán tomando determinaciones y si hay negligencia se tomaran medidas contundentes’, dijo.



Arriaga Ramírez reiteró que parques, jardines, plazas públicas y otras áreas de esparcimiento serán cerrados nuevamente para evitar que se reúnan personas o que lleven a niños a jugar a esos sitios.

Añadió que reuniones, espectáculos y centros de diversión continuarán suspendidos.



Mencionó que la Célula Covid, en la que participan diversas áreas del gobierno municipal, entre ellas Protección Civil y Desarrollo Económico, reforzará sus recorridos para visitar centros comerciales y locales para supervisar que encargados y consumidores acaten las recomendaciones sanitarias.



Arriaga Ramírez afirmó que por el momento no habrá sanciones a personas por no usar cubrebocas o no acatar las medidas sanitarias, a las que sólo se harán las observaciones pertinentes, aunque será el Consejo Municipal de Protección Civil el que determine al respecto.



Dijo que en caso de que establecimientos comerciales reincidan en no acatar las medidas sanitarias sí podrán ser sancionados por las áreas correspondientes.



’Si vemos que hay reincidencia o las unidades económicas no acatan las medidas de seguridad, se llevará una suspensión u otro proceso administrativo. Por el momento vamos a hacer recomendaciones, seguiremos la vigilancia’, insistió.