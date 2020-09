Se reúne Cuauhtémoc Blanco con el Colectivo de Mujeres 50+1 en Morelos

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reunió con el Colectivo Nacional de Mujeres 50+1, con el objetivo de tratar temas en materia de perspectiva de género, uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo (PED), que tiene como fin asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.



La intención del encuentro es que el Gobierno estatal conozca los proyectos del Colectivo 50+1, para impulsar en conjunto una agenda con perspectiva de género, a través del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las mujeres (SEPASE), que preside el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, en conjunto con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a cargo de Flor Dessiré León Hernández, quienes estuvieron presentes en la reunión.



Asimismo, Pablo Ojeda solicitó que en la agenda de trabajo, que se llevará a cabo de manera coordinada, sean incluidas acciones a favor del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que encabeza Danae De Negri.



Por su lado, la titular de la Secretaría de Administración, Mirna Zavala Zuñiga, quien además es integrante del Colectivo 50+1 en Morelos, comentó sobre la importancia de la participación de la mujer, así como informar sobre las acciones gubernamentales del Poder Ejecutivo para la activa participación de la mujer en el estado.



Expuso sobre los avances al interior del Gobierno del Estado en el tema de género, donde destacó se ha contribuido para que las mujeres tengan igualdad en oportunidades para ocupar cargos públicos, por lo que ya se ha logrado que el 41 por ciento de la plantilla laboral de la Administración Pública Central sean mujeres.



Por su parte, María Elena Orantes López, presidenta del Colectivo 50+1 Nacional, quien además es ex senadora, ex diputada federal en dos ocasiones y ex diputada de Chiapas, reconoció el esfuerzo que se ha realizado desde el Gobierno de Morelos para trabajar en favor de las mujeres, así como el impulso de políticas públicas en beneficio de las morelenses.



’Fue una excelente reunión de trabajo con el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, feliz de acompañar a Magus Alemán, presidenta de 50mas1 Morelos y las integrantes de la mesa directiva de nuestro colectivo: Mariana Benítez Tiburcio, Aurora Aguilar y María Ampudia’, señaló.



Cabe mencionar que la presidenta del Colectivo 50+1 Capítulo Morelos, Margarita Alemán Olvera, abundó que se encuentra trabajando para unir los esfuerzos de las mujeres morelenses y sumarse a las acciones del Poder Ejecutivo e impulsar su participación plena y efectiva.



A la reunión asistió Kenia Lugo Delgado, presidenta del Consejo de Juristas del Estado de Morelos; la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez; y María Luisa Orihuela, presidenta del DIF del municipio de Emiliano Zapata; quienes forman parte de esta cartera Morelos, así como Mariana Benítez Tuburcio, presidenta del Colectivo 50+1 del Capítulo Oaxaca.



En tanto, al igual que María Ampudia González, ex consejera y presidenta de la fundación ’¿Y quién habla por mí?’ de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Aurora Aguilar Rodríguez, directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y ex diputada federal de Tlaxcala.



