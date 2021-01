Se reúne Mario Moreno con entusiastas estructuras de Zihuatanejo

www.guerrerohabla.com



*Nos sentimos muy orgullosos de ser priistas porque al frente tenemos a Héctor Astudillo que hoy ha sido calificado como el octavo mejor gobernador del país: MMA



Zihuatanejo Gro., a 17 de enero de 2021.- Por segundo día consecutivo, Mario Moreno Arcos, Presidente de la Conferencia de Honor del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero, se reunió con estructuras, sectores y organizaciones de mujeres y jóvenes priistas de diversos municipios de la Costa Chica y Costa Grande a quienes exhortó a trabajar con mucha entrega y compromiso ’pues el reto es mayúsculo’.



A todos ellos, les aplaudió y agradeció el esfuerzo que imprimen cada día a favor de su partido, pidiéndoles redoblar los esfuerzos, ’lo importante es buscar la cercanía de la gente, hablarles de frente, mirarlos a los ojos y tocar las puertas y los corazones de la población’.



Este domingo tocó el turno a Zihuatanejo, donde fue recibido por el primer priista del municipio, Jorge Sánchez Allec y su esposa, quienes agradecieron la amplia respuesta de la militancia de la región, ponderando el entusiasmo y la unidad que ha prevalecido al interior del tricolor.



Al evento organizado por el presidente y la secretaria general del CDM, Juan Bartolo Valle y Anel Jaimes Mendoza, asistió también el diputado Cervando Ayala Rodríguez en su calidad de Delegado especial del Distrito 12; Margarita Díaz Rueda, Delegada especial del Distrito 11 y representando a ’Jóvenes por México’, Erick Fernández Carvajal, hijo del finado ex presidente municipal de Zihuatanejo, Erick Fernández Ballesteros cuyo trabajo fue ampliamente reconocido.



Ahí, Moreno Arcos visiblemente emocionado, dijo ’hoy tengo el enorme gusto de sostener uno de los muchos encuentros que tendremos con nuestra estructura aquí en Zihuatanejo, para decirles con mucha claridad: ¡No nos avergonzamos de ser priistas sino todo lo contrario, estamos muy orgullosos porque al frente contamos con un gran hombre emanado de las filas del Revolucionario Institucional y que hoy ha sido calificado como el octavo mejor gobernador del país, me refiero a nuestro amigo Héctor Astudillo Flores!’.



Al hablar sobre la participación de las mujeres, Moreno Arcos expresó, ’quiero agradecer a una mujer que todos los días trabaja incansablemente como todas las mujeres guerrerenses’ refiriéndose a la Presidenta del DIF Municipal Lizzete Tapia ’mi reconocimiento a su trabajo comprometido, desde aquí les refrendo mi compromiso por la inclusión, equidad y una vida libre de violencia’.



Mario Moreno habló también a los jóvenes, a quienes se dirigió diciendo ’necesitan más y mejores espacios para poder desarrollarse, para preparase e incorporarse al mercado laboral y productivo en mejores condiciones; ahora y siempre van a contar conmigo; lo haremos juntos’.



Para concluir, Moreno Arcos rechazó hablar de conflictos ajenos y señaló contundente que ’lo único que me interesa y en lo que mantengo cifrados mis esfuerzos es en trabajar y hablarle de frente a la gente para demostrar que sí podemos’. ’Me voy lleno de emoción porque veo un priismo muy echado para adelante y comprometido que trabaja todos los días’ finalizó.