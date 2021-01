Se reúne Mario Moreno con estructuras del PRI municipal de Acapulco

www.guerrerohabla.com



*" Saludo a mi amigo Manuel Añorve con quien vamos a ir juntos a trabajar intensamente por la victoria’. MMA



Acapulco Gro., a 22 de enero de 2021.- Con la visión de un hombre que se ha formado en el servicio público durante más de 25 años, Mario Moreno Arcos, presidente de la Conferencia de Honor del PRI en Guerrero, dijo estar seguro que hoy los guerrerenses aspiran a la unidad y no a la confrontación.



Lo anterior, durante un encuentro con estructuras, sectores y organizaciones del PRI Municipal de Acapulco que preside Sofío Ramírez Hernández y Jenny Hernández, como Secretaria General.

’Vamos por la ruta de la victoria 2021 para ganar con nuestros candidatos, nuestras candidatas y con Mario Moreno Arcos’ expresó Sofío Ramírez y tras darle la bienvenida le dijo "reconocemos tu trayectoria y trabajo, tu compromiso y entrega. Gracias Mario por estar aquí’, y añadió "de Mario reconocemos que viene desde abajo, de la cultura del esfuerzo, reconocemos su humildad, su sencillez y su don de gente".



Por su parte, tras inaugurar la Galería Fotográfica de los ex presidentes del CDM del PRI, y arropado por Gabriela Bernal Reséndiz, Ricardo Astudillo, Ricardo Taja, Edilma Galena, César Landín, Rodolfo Escobar, Guadalupe Gómez Maganda, Rosaura Rodríguez, Luis Miguel Terrazas y Ana María Castillejo, entre otros, Moreno Arcos refirió que lo que menos quieren los guerrerenses es mayor confrontación y división, ’por eso debemos procurar en todo momento cuidar la unidad que estamos impulsando fuertemente desde el tricolor’.



Precisó que al interior de su partido se trabaja cada día para consolidarla ya que ’vivimos un proceso que nos demanda congruencia con los tiempos actuales en los que debe permear la cohesión y la madurez para no lastimar a nadie sino al contrario, construir y fortalecernos de cara a lo que viene’.



’Los próximos días habrá de surgir el candidato o candidata a la presidencia municipal del PRI aquí en Acapulco y necesitamos estar unidos’, señaló rotundo Moreno Arcos, quien envió un ’saludo afectuoso a un hombre que ha hecho historia trabajando por Acapulco: a mi amigo, el Dr. Manuel Añorve Baños con quien vamos a ir juntos a trabajar intensamente por la victoria’



Casi para concluir, Moreno Arcos afirmó que ’para ganar elecciones se necesita solamente de un trabajo diario, compromiso y cercanía con la gente; eso es lo que ha hecho su amigo Mario toda su vida’.

Por último, reconoció nuevamente ’a un hombre que trabaja todos los días por Guerrero, mi amigo Héctor Astudillo; eso nos obliga a dar continuidad a su labor incansable porque no queremos dar un salto al vacío, vamos a trabajar sin improvisar’, finalizó.