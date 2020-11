Se reúne Pablo Amílcar con alcaldes, síndicos y regidores de la Región Norte.

www.guerrerohabla.com



IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 01 noviembre, 2020. - Continuando con los diálogos ciudadanos por la Transformación, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros se reunió con presidentes municipales, síndicos y regidores de la Región Norte de Guerrero donde abordaron la situación que atraviesan sus municipios y la manera en que han afrontado esta pandemia.



El encuentro se realizó en Iguala de la Independencia, donde asistieron las alcaldesas de Morena, Ana Lilia Botello Figueroa, de Buenavista de Cúellar y



Elizabeth Mendoza Damasio de Cuetzala del Progreso, el presidente municipal de Atenango del Río emanado del Partido del Trabajo, Andrés Guevara Cárdenas y de Cocula, Carlos Alberto Duarte Bahena, del Partido Nueva Alianza, además de síndicos y regidores de 7 municipios de la región.



El ex delegado Federal en Guerrero, reconoció el trabajo que realizan en cada municipio durante esta contingencia y su compromiso de sumarse a la transformación de Guerrero y el país ’Sabemos que unidos somos más fuertes y la tarea de concientización popular será vital’, señaló.



Sandoval Ballesteros vaticinó que en los próximos días y meses se intensificará la etapa de golpeteo, ’se va arreciar el intento de desprestigio hacia el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y todos los que



representan la transformación’; consideró que todo esto se debe principalmente por la resistencia de los que representan los intereses y buscarán no dejar instalar la Nueva República que tiene como eje principal el combate a la corrupción.



Sin embargo, Pablo Amílcar Sandoval afirmó que está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México, y en la entidad se debe construir un nuevo ordenamiento político y de convivencia, acompañado de un modelo viable de desarrollo y donde la modernidad sea forjada desde abajo.



’Vemos que el modelo económico que ha adoptado el presidente, es un modelo económico más robusto económicamente hacia las clases más desprotegidas y eso, no está gustando mucho a los que tradicionalmente se beneficiaban’ afirmó.



Expresó que para 2021, junto a los estragos de la pandemia, también se sumarán los opositores del gobierno, por ello dijo que es importante una sociedad informada, atenta, participativa, principalmente en el tema de corrupción.