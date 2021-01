Se reúne Yaír García con turisteros de Pie de la Cuesta; escucha sus demandas

La zona poniente de Acapulco sufre una de las peores crisis económicas de los últimos años, a pesar de que el lugar posee un gran potencial económico como una extensión importante de playas, la laguna de Coyuca de Benítez, miradores al mar, gastronomía y eventos que no son apoyados por el gobierno, destacó el Ciudadano de Tiempo Completo Yair García Delgado, en su primera actividad del año realizada en Pie de la Cuesta.



La falta de incentivos y proyectos de desarrollo hacen que las oportunidades de la zona poniente hacen que el lugar prevalezca en un rezago total, ’esta es una zona con alto potencial económico, sin embargo, intereses políticos, la falta de visión y de proyectos de desarrollo que detonen el lugar por parte de las autoridades, hace que la zona enfrente una de sus peores crisis’, reiteró.



Yair García abundó en la necesidad de construir los escenarios propicios con decisiones inteligentes al emitir el apoyo a algún aspirante responsable, con un proyecto político sólido para no volver a ser defraudado. Los habitantes mostraron su respaldó para lograr la consolidación de la Cuarta Transformación el distrito 4to Federal.



De esta manera, el Ciudadano de Tiempo Completo no sólo inicio sus actividades por este distrito, sino también celebró su cumpleaños, el cual recibió muestras de afecto y felicitación de los habitantes.