Se reúnen diputados con personal de salud para conocer la situación del sector ante el covid-19

Chilpancingo Gro., a 19 de mayo del 2020.- Diputados integrantes de la Comisión de Salud coincidieron en la necesidad de continuar con las acciones coordinadas entre los gobiernos federal, estatal y municipales, y que la población permanezca en sus casas durante lo que resta de la Jornada de Sana Distancia, para que el impacto de la pandemia por el COVID- 19 sea lo menos negativo posible en Guerrero.

Lo anterior, durante una reunión de trabajo que sostuvieron los diputados Olaguer Hernández Flores y Heriberto Huicochea Vázquez, presidente y vocal de la citada Comisión, teniendo como invitada a la diputada Verónica Muñoz Parra, con la subsecretaria de Finanzas de la Secretaría de Salud del estado, María del Carmen López Olivares, quien acudió en representación del titular de la Dependencia.

El objetivo de esta reunión de trabajo promovida por la Comisión de Salud, instalada en sesión permanente desde el inicio de la pandemia, fue conocer a detalle la situación actual de hospitales y centros de salud en que se atiende a la población; si hay los equipos e insumos médicos necesarios, cómo se distribuye y hace rendir el presupuesto, y las acciones emprendidas para la protección de todo el personal que da la batalla contra el Covid-19.

Tras brindar un informe detallado sobre cómo se hace frente a la emergencia sanitaria, tanto operativa como administrativamente, y en el que destacó la estrecha coordinación entre gobiernos, la funcionaria manifestó que el Gobierno Federal ha sabido ser solidario con el estado. ’Guerrero es un tema que interesa y preocupa al Gobierno Federal, por lo que se han comprometido a seguir apoyándonos en la atención de la pandemia’.

Señaló que sumado a este trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipales, está el importante papel desempeñado por los ciudadanos, a quienes conminó para permanecer en sus casas por el tiempo que indiquen las autoridades, pues en esta medida es que se podrá salir de la crisis.

Detalló que, hasta el mediodía de este martes, la cifra de infectados por coronavirus era de 894 personas en 40 municipios de la entidad, con un total de 116 defunciones.

Informó que existen diez Hospitales ’Covid’ en los municipios de Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, dos en Acapulco, Ometepec, Tlapa de Comonfort y el recién aperturado en Chilapa de Álvarez, que será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

También detalló el equipo y materiales adquiridos para la protección del personal médico, higiene, lavado de manos, medicamentos y otros insumos, de lo cual todos los hospitales están abastecidos.

Y agregó, a pregunta de un diputado, que tampoco ha habido decesos por falta de atención médica. ’Uno sólo no tenemos; tal y como dijo el presidente de la República por la mañana, no hay una sola persona que llegue a un hospital y no se le haya atendido; a nadie se le ha negado el servicio en ninguna unidad a lo largo y ancho del estado’.

En su oportunidad, el diputado Olaguer Hernández Flores calificó este encuentro como un importante acto de transparencia que da respuesta a las inquietudes ciudadanas. Incluso, el legislador pidió a la subsecretaria dar respuesta a los cuestionamientos hechos durante la transmisión en vivo.

Por su parte, los diputados Verónica Muñoz y Heriberto Huicochea hicieron un reconocimiento a la labor de todo el personal que labora en los nosocomios, a quienes reiteraron el compromiso de esta Legislatura de ’trabajar de la mano’ y seguir coadyuvando, desde el ámbito de su competencia, con el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.





