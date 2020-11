Se sale de control COVID-19 por indiferencia

Ciudadanos no cumplen las reglas de sanidad y les vale cacahuate



En reunión nacional de Consejos Consultivos BBVA hubo panel sobre COVID. Estuvo integrado por Dr. Guillermo Torre, Rector del TEC Salud; Dr. Francisco Moreno del Hospital ABC y Sr. Ernesto Rimoch de laboratorios Liomont.



Van puntos relevantes:

1) La pandemia NO está controlada

2) México no está en rebrote, nunca han dejado de crecer los contagios

3) Mortalidad/ habitantes la mexicana de las más altas del mundo

4) Somos de los Países que menos pruebas hacemos

5) Mortalidad de contagiados ingresados IMSS 43%, ISSSTE 38%, PEMEX 36%, Institutos Nacionales 27%, Hospitales Privados 18%, SEMAR 16%, SEDENA 12 %.

6) Somos de los países con mayor número de fallecidos entre personas laborando en hospitales

7)Se estima disponibilidad de vacunas hasta enero 2021 y aunque México prepago 109 millones de dosis se estima para el país capacidad de aplicar 10 millones vacunas por mes.

8) aún no hay cura/medicina para la enfermedad. Hay medicamentos que ayudan en etapas tempranas del contagio

9) Hoy la única y mejor arma la PREVENCIÓN, que es cubrebocas/ sana distancia/ lavado de manos/ evitar concurrencia a lugares con concentración de personas

10) Necesario México cambie estrategia de manejo de la pandemia.

COVID-19 SEGUROS MONTERREY.



◉ Debido al colapso del Sistema de Salud, nosotros, los profesionales de la salud, hemos preparado este mensaje para la población, en caso de que no quiera arriesgarse a ir a un hospital de inmediato; Los síntomas aparecen a partir del tercer día después de la infección (síntomas del virus).



1ª fase; ◉Dolor corporal ◉Dolor de ojos ◉Dolor de cabeza ◉Vómitos ◉Diarrea y

Secreción nasal o congestión nasal ◉ Decaimiento ◉Ojos ardientes ◉Ardor al orinar ◉Sentirse febril ◉Garganta raspada (dolor de garganta): Es muy importante contar los días de síntomas: 1º, 2º, 3º.



Medicamento: Azitromicina; tomar 1 al día a partir del tercer día - para reducir el contagio, disminuir los síntomas y prevenir la neumonía-. También se pueden utilizar ivermectina o Anitta para acelerar la curación. ◉Es necesario actuar antes de que aparezca la fiebre. ◉ No espere a que le llegue la fiebre antes de tomar el antibiótico. ◉Atención, es importante beber abundante líquido, especialmente agua purificada. Beba mucha agua para no dejar la garganta seca y ayudar a limpiar sus pulmones.



2ª fase; (del 4º al 8º día) inflamatorio. ◉Perdida del gusto y / o el olfato. ◉Cansancio a los mínimos esfuerzos. ◉ Dolor en el pecho (caja torácica). ◉Opresión en el pecho. ◉Dolor en la espalda baja (en la región de los riñones)



El virus ataca las terminaciones nerviosas; ◉ La diferencia entre cansancio y dificultad para respirar: Falta de aire, es cuando la persona está sentada - sin hacer ningún esfuerzo - y le falta aire; •Cansancio, es cuando la persona se mueve para hacer algo sencillo y se siente cansada.



Se necesita mucha hidratación y vitamina C. CoV Covid-19 se une al oxígeno, por lo tanto, la calidad de la sangre es deficiente, con menos oxígeno. Si tiene tos, tome un poco de jarabe para la tos [recomiendo el jarabe de acetilcisteína y el sobre]. O Bromexina.



3ª fase - curación; ◉El día 9 entra la fase de cicatrización, que puede llegar hasta el día 14 (convalecencia). ◉¡No demore el tratamiento, cuanto antes mejor!

➙ ¡Buena suerte a todos! Es mejor que mantengamos estas recomendaciones, ¡la prevención nunca es demasiado! Gracias



Consejo de hospitales de aislamiento, puedo hacerlo en casa. ◉Medicamentos que se toman en hospitales aislados; • Vitamina C-1000 • Vitamina E (E) • De 10:00 a. M. A 11:00 a. M., Siéntese al sol durante 15 a 20 minutos • Harina de huevo una vez • Descansar y dormir, al menos, de 7 a 8 horas. • Beber 1 litro y medio de agua al día • Todas las comidas deben estar calientes (no frías). Esto es todo lo que hacemos en los hospitales para fortalecer el sistema inmunológico.



➙ Tenga en cuenta que el pH del coronavirus varia de 5.5 a 8.5. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, para eliminar el virus es consumir más alimentos alcalinos, por encima del nivel ácido del virus. Tales como; ◉ Plátanos, Limón verde → 9,9 pH ◉ Limón amarillo → 8.2 pH ◉Aguacate - 15,6 pH ◉Ajo - 13,2 pH

◉ Mango - pH 8,7 ◉Mandarina - 8.5 pH ◉Pina - 12,7 pH ◉Berro - 22,7 pH ◉ Naranjas - 9.2 pH.



¡¿Como sabes que tienes Covid-19?! ◉Picazón de garganta ◉Sequedad de garganta ◉Tos seca ◉Alta temperatura ◉Dificultad para respirar ◉Perdida del olfato y el gusto.



Urgente recomendación: Amigo lector comparta la información.