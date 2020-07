Se sancionará a hoteles que rebasen el aforo del 30% de su capacidad

El Gobierno Municipal de Acapulco, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), supervisa que las hospederías no rebasen el 30 por ciento de su capacidad de habitaciones, medida establecida en los lineamientos para la reapertura de los servicios turísticos en el puerto en la fase naranja del semáforo epidemiológico.



El titular de la Sectur, José Luis Basilio Talavera, explicó que por acuerdo del Cabildo porteño, se estableció que este sector reanudara actividades con estricto apego a las medidas sanitarias a fin de prevenir más contagios de COVID-19, para no regresar a la fase roja y al confinamiento social.



Advirtió que, de no aplicarse, ’cuando se haga una inspección y se observe que se está rebasando el 30 por ciento de la ocupación hotelera, serán acreedores, primero, a una notificación, después a un apercibimiento y ya en un momento dado, a la clausura temporal’.



Hasta el momento, subrayó el funcionario municipal, los propietarios y gerentes de hoteles han actuado con responsabilidad y solidaridad para superar la fase del color naranja del semáforo epidemiológico y avanzar lo antes posible al amarillo de la ’nueva normalidad’.



En lo que corresponde a la ocupación hotelera, Acapulco arrancó la semana con una ocupación general de 16.1 por ciento, siendo la zona Diamante la preferida entre los visitantes con 20.3 por ciento de cuartos rentados, seguido por la zona Dorada con 15.4 puntos porcentuales y con 4.8 por ciento la Tradicional.



La afluencia condominal llegó al 29 por ciento en la zona Dorada y la Diamante logró 38 puntos porcentuales, a su vez, el segmento de tiempo compartido registró el 4.4 por ciento.