Se separan grupos feministas porque se acusan de no entregar cuentas claras de donativos

Los colectivos ’Ni una menos’, conformado por madres y familiares de víctimas de feminicidio han roto con el llamado ’bloque negro’, el cual se denomina anarquista, debido a que éstas segundas se atribuyeron la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque como circula en un video, el verdadero motivo de la separación fue el no entregar cuentas claras.



La periodista Gudalupe Lizárraga reveló que María Guadalupe Vicencio Sánchez, alias Mary Sainz, desde hace un año ha participado en manifestaciones promovidas por FRENA Movimiento AntiAMLO y fue escuchada por teléfono -por varias personas- al momento en que solicitaba su pago a activos del colectivo.



Es por ello que en la toma de instalaciones de los organismos de derechos humanos, en Ecatepec y Ciudad de México, el 11 de septiembre de 2020, el movimiento AntiAMLO liderado por Gilberto de Jesús Lozano también estuvo pagando a mujeres líderes.



De acuerdo con la información recabada por Los Ángeles Press, FRENA habría pagado 5 mil pesos a activistas líderes en la protesta; si llevaban niños, pagaba 10 mil, y si se exponían a ser golpeadas, subía la cuota y garantizaba gastos por atención médica.



En un clip que circula en las redes se escucha cómo ambas partes también se reclaman mutuamente el mal manejo del dinero que se se les ha enviado así como las obras de arte que ya fueron donadas a ellas por los propios creadores.



’Este espacio es para las víctimas, las anarquistas dicen que el inmueble lo tomaron para ellas, pero no. ¿Qué creen? Que este inmueble es de Ni Una Menos y para las familias. Nosotras las apoyamos, pero ya hay muchas familias que se han deslindado de ellas’, reclama Yesenia Zamudio, líder de las madres y familiares.



’Dejen de estar de hociconas, diciendo que me estoy enriqueciendo. No nos estamos robando las despensas. Todo esto es para las familias, porque somos la víctimas’, agregó Zamudio.

“Ni una menos” reclama también que las anarquistas y encapuchadas no han transparentado las donaciones que les han enviado a cuentas bancarias personales, que ellas mismas han difundido para que la gente les done dinero.



Por su lado las encapuchadas del llamado “bloque negro”, refieren que ellas no son parte de “ni una menos” y que rompen de manera definitiva con ellas.



"Ni una menos" reclama también que las anarquistas y encapuchadas no han transparentado las donaciones que les han enviado a cuentas bancarias personales, que ellas mismas han difundido para que la gente les done dinero.

Por su lado las encapuchadas del llamado "bloque negro", refieren que ellas no son parte de "ni una menos" y que rompen de manera definitiva con ellas.

"Nuestro trabajo en la okupa ha sido legítimo, en apoyo a las madres y víctimas de desaparición y feminicidio, ha sido desinteresado con la condición de que si tocan a una nos tocan a todas. No tenemos problemas con ninguna persona dentro o fuera de la okupa. Reconocemos la lucha de la señora Zamudio y celebramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya aceptado revisar su caso. Le deseamos mucho éxito", leyó la lideresa de las anarquistas.

Con información de REVOLUCIÓN 3.0 y de Guadalupe Lizárraga | Los Ángeles Press