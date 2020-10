Se sigue hundiendo Ramírez Cuéllar: ahora apoya a quien traicionó a Morena en Hidalgo

A días de dejar la dirigencia nacional con pésimos resultados, Alfonso Ramírez Cuéllar sigue empecinado en hundirse y en llevarse consigo a Morena, toda vez que compartió un video acompañado de Damián Sosa Castelán, hermano del líder de Grupo Universidad que durante el pasado proceso electoral ordenó a uno de sus alfiles sabotear al partido como respuesta a la investigación que le realizaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



Damián Sosa fue candidato a la presidencia municipal de Tulancingo, teniendo una aparente ventaja en el conteo preliminar, pero que le fue revertida en el cómputo final de resultados. Como él, prácticamente en la totalidad de municipios donde participó Morena se busca impugnar las elecciones por diversas irregularidades, pero el dirigente solamente se dejó grabar con Sosa Castelán.



Durante las elecciones de 2018, con Yeidckol Polenvsky al frente del partido, Morena obtuvo alrededor del 40% de votaciones en Coahuila mientras que en Hidalgo superó el 50% de los sufragios, siendo la primera fuerza electoral en ambas entidades. Para octubre del 2020, ya con Cuéllar como interino, las cifras cambiaron al 20% en Coahuila y al 19% en Hidalgo -con alianzas-.



En Hidalgo, en realidad la cifra es más estrepitosa, toda vez que en 2018 los votos obtenidos por la causa guinda sumaron 600 mil y en la pasada edición apenas rozaron los 200 mil con todo y alianzas.



Pese a sus resultados, Ramírez Cuéllar todavía se había dado el lujo de acusar a Polenvsky de haber cometido desvíos, mismos que nunca pudo comprobar, pero que fueron replicados en todos los medios, quienes recibieron gustosos el dulce arrojado por el político.



La investigación por parte de la UIF hacia el líder del Grupo Universidad, misma de la que derivó otra que hoy lo tiene tras las rejas, provocó que Gerardo Sosa instruyera a su alfil Alejandro Olvera Mota, investido como representante de Morena en Hidalgo, primero que "llegara tarde" a formar una Coalición con sus aliados electorales y luego ’a olvidar’ registrar al menos 9 planillas.



El resultado, que con todo y la carnicería interna del partido, Morena habría obtenido 338 mil votos así como 38 alcaldías en Hidalgo de haberse sumado a sus aliados, siendo la primera fuerza electoral; pero, producto del sabotaje interno, apenas concretó 193 mil contando los municipios donde hubo candidaturas comunes, lo que les dejó con solo 6 victorias en solitario y 5 en alianza.



Pero lejos de recriminar al grupo la responsabilidad de dicho fracaso, mediante la premeditación de una estrategia simple pero efectiva, y que dicho sea de paso tiene una repercusión estatal al complicar la sucesión gubernamental al no contar con poder territorial e incluso, al escenario nacional donde revivió a la oposición a AMLO apenas unos meses antes del proceso 2021, es a Damián, hermano de Gerardo Sosa Castelán, al único candidato que arropa públicamente. O premia con la traición, o el dirigente nacional se desenmascara y reconoce a quienes siguieron sus órdenes.



Ahora la especulación se vierte sobre el tipo de rentabilidad que recibirá de dicho grupo.



Porque electoralmente, de contar con 8+1 diputados locales, 2 federales y 1 senaduría, tan solo pudieron cantar victoria en un ayuntamiento, a merced de lo que decidan los tribunales.



Si lo anterior no fuera suficiente, no sólo Gerardo Sosa tiene problemas legales. También los tienen el exrector y el actual primer universitario de la UAEH, allegados ambos a Sosa Castelán. Dos de las sobrinas de Damián -e hijas de Gerardo- y el propio candidato que ha tramitado en lo personal por lo menos 4 amparos.



Es irreversible el daño causado por Ramírez Cuéllar a Morena como lo es el causado por Gerardo Sosa a Morena Hidalgo por motivo de su vendetta. Urge purgar al partido de los que le han puesto el pie a la 4T.