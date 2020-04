Urgente - Internacional.



Se suicida Ministro de Finanzas del estado Hesse de Alemania por crisis económica generada por Covid 19.



Redacción.



El ministro de Finanzas de Hesse uno de los estados que integran Alemanis Hesse, Thomas Schäfer, fue encontrado sin vida en una línea del tren de alta velocidad entre las ciudades de Frankfurt y Mainz, en lo que parece ser un suicidio, informó la policía.



El político alemán dejó una carta en la cual explicaba los motivos por los que se quitó la vida, aseguraron las autoridades, aunque no se reveló el contenido de la carta, publicó el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.



El cuerpo de Schäfer fue localizado el sábado por la mañana, pero no fue reconocido hasta pasadas algunas horas, añadió el reporte.



Su papel, sobre todo en las últimas fechas, consistía en atender los problemas financieros que genera la crisis por el coronavirus y su impacto en la población a futuro, lo que algunos sospechan que fue la razón de su decisión, informó Deutsche Welle.



No veía salidas, explicó en una primera reacción Volker Bouffier, jefe de gobierno estatal.



El hecho fue anunciado a través de una videoconferencia por las autoridades, en un hecho inesperado para la comunidad del estado federado de Hesse.