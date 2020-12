Se suma Arturo Martinez a favor de Pablo Amílcar Sandoval rumbo a la gubernatura de Guerrero

www.guerrerohabla.com



Acapulco Gro., 29 de diciembre 2020.-El aspirante a la gubernatura por Morena, Arturo Martínez Núñez manifestó su apoyo a favor de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, al considerar que es el único que puede encabezar un proyecto de reconciliación, unidad y lograr la Cuarta Transformación en Guerrero.



En conferencia de prensa en el puerto de Acapulco, el diputado local acompañado del puntero en las encuestas para la gubernatura por Morena, aseguró que su respaldo es para empujar el relevó generacional que necesita el estado y que lo hacia sin acuerdos inconfesables ni negociaciones ocultas:



’Me sumo porque es el momento de las definiciones, me sumo, Pablo, honrando al pasado pero sobre todo pensando en el futuro"



Martínez Núñez manifestó que continuará trabajando con otros compañeros aspirantes para lograr sumar a más número de personas a este proyecto, que consideró ’es de todos’, y afirmó que el compañero que puede encabezar la lucha es Pablo Amílcar Sandoval; ’declinó detener mi aspiración en la ruta de ganar la postulación de mi partido", puntualizó.



Arturo Martínez Núñez, quién es sobrino del emblemático luchador social y militante fundador del partido Morena en Guerrero, César Núñez Ramos, recordó junto con Sandoval Ballesteros las coincidencias ideológicas y vivencias que ambas familias compartieron a favor de la lucha social y sus raíces.



"Básicamente, estamos en la misma idea, en el mismo proyecto y nos une el mismo propósito que es reconciliar, ya no sólo a Morena en este proceso de unidad sino reconciliar a todo el estado de Guerrero" afirmó.



Por su parte, Pablo Amílcar Sandoval, quien en días pasados recibió la suma de la senadora, Nestora Salgado García, también aspirante al cargo, agradeció el respaldo del diputado local y reiteró que la lucha que abanderan no es de unos días, meses, sino de años atrás, y en este sentido descartó que se trate de "politiquería" ya que se busca consolidar un proyecto en bien del presente y futuras generaciones guerrerenses.



"Vamos a construir un futuro mejor, lo hemos dicho una y otra vez, desde donde sea, desde donde estemos, vamos a dar la batalla por la transformación de las condiciones de Guerrero y vamos a hacer honor a esas grandes historias de las que sí somos parte, sí representamos y de las que nos sentimos orgullosos" afirmó.