Se suma Huixquilucan a nuevas disposiciones del Gobierno del Edomex contra COVID-19

HUIXQUILUCAN, Méx..- 21 noviembre 2020. A partir del lunes 23 noviembre los centros comerciales, tiendas departamentales, parques, espacios para actividades físicas, cines, teatros, auditorios, deportivos y albercas asentadas en Huixquilucan, deberán cerrar a las 19:00 horas.



El gobierno municipal que encabeza Enrique Vargas del Villar, informa que sin excepción, todos los establecimientos deberán acatar estas disposiciones, que fueron un exhorto del Gobernador del Estado de México a las cuales Huixquilucan se sumó de inmediato, porque lo importante es salvar vidas.



Así mismo, los restaurantes cerrarán a las 22:00 horas sin distinción alguna. Debido a que avanza a semáforo naranja alto de alerta sanitaria, el Alcalde llamó a los huixquiluquenses observar todas las medidas de seguridad e higiene para evitar contagios y si las personas no tienen a que salir a la calle, lo mejor es quedarse en casa.



De igual manera las disposiciones son para los salones de eventos y auditorios que deberán permanecer cerrados para evitar aglomeraciones, las reuniones sociales y familiares no están permitidas.



El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, reitera el llamado a la población para que extremen las medidas de cuidado para no contagiarse de Covid e influenza.