Se suma Irma Lilia Navarro Sandoval al rechazo de vecinos por instalación de nueva gasolinera.

’Ni una gasolinera más en Tultitlán es el reclamo no solo de ustedes sino de miles de ciudadanos’, sostuvo.



Vecinos de varias colonias de la zona oriente de Tultitlán, quienes se oponen a la instalación de una nueva gasolinera, pidieron a la Tercera Regidora del Ayuntamiento, Irma Lilia Navarro Sandoval, que se investigue y sancione a la autoridad que dio los permisos para su construcción, sin haber realizado una consulta pública previa.



’Quien no esté dispuesto a transparentar su actuar como servidor público, que se olvide de continuar gobernando o pretender regresar a gobernar Tultitlán’, afirmó la edil, al encabezar un diálogo con los inconformes.



Dijo que la proliferación de estaciones de servicio en la zona, además de representar un riesgo para la población, genera también una competencia desleal entre los negocios debidamente autorizados y los que evidentemente no lo son.



’Ni una gasolinera más en Tultitlán es el reclamo no solo de ustedes sino de miles de ciudadanos que a diario deben convivir con instalaciones construidas al margen de la normatividad vigente en la materia’, sostuvo.



Por ello, Navarro Sandoval se comprometió a investigar a fondo el origen de este nuevo permiso ante habitantes de Las Torres, San Pablo, Bonito Tultitlán y Santa Teresita, a quienes pidió integrar una comisión ciudadana para dar seguimiento a este caso.