Se suma Julio Vázquez, ex dirigente del SNRP, al Partido del Trabajo

Este domingo, la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) dio la bienvenida al periodista acapulqueño José Julio Vázquez Hernández, ex dirigente de la Delegación XXV del SNRP, quien se adherió a este partido político.



En el acto de adhesión, el comisionado nacional en Guerrero del PT, Victoriano Wences Real, dijo que su partido está abierto a todos los sectores de la sociedad, es por eso que invitó también a los comunicadores a sumarse a este proyecto con el propósito de estar representados en el Ayuntamiento y en las distintas legislaturas.



Wences Real, al hacer uso de la palabra en el evento llevado a cabo en un restaurant del puerto, dijo que "en el PT no hay corrientes. Aquí hay trabajo diario y organización. En el PT no se regala nada. No estemos pensando que si somos de una corriente o grupo x o y, va a ser el que me va a negociar un espacio para que pueda ser un representante popular".



Y reiteró, "en el PT hemos decidido que no se regala nada. Todo se gana con trabajo diario, permanente y constante".



Dijo que actualmente el PT tiene 120 mil afiliados en 7 regiones de la entidad y es la tercera fuerza política de Guerrero.



Al terminar el evento, los reporteros lo cuestionaron sobre la conferencia que hacía pocas horas habían dado a los medios Beatriz Mojica y Sebastián de la Rosa, miembros de este partido, a lo que volvió a contestar que en el PT no había corrientes e invitó a Sebastián a que leyera los estatutos del partido para conocerlo perfectamente.



En el acto de adhesión del periodista conocido como El Chicha, estuvieron presentes el regidor Roberto Ortega, el líder de colonos Genaro Vázquez, la precandidata a la gubernatura Luisa Ayala y los recién integrados Humberto Parra y Carlos Granda, quienes dieron la bienvenida al periodista José Julio Vázquez.