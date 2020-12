Se suma Nestora Salgado a Pablo Amílcar Sandoval: ’Es el mejor candidato para Guerrero’, afirma

’Me sumo al esfuerzo que ha hecho este gran hombre, Pablo para mí es el mejor candidato que puede tener Guerrero’, aseguró la aspirante Nestora Salgado García al anunciar que su equipo habrá de sumarse al proyecto encabezado por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros rumbo a la gubernatura de Guerrero.



Ante los medios de comunicación en Acapulco, la senadora morenista, dijo que se mantendrá participando en la encuesta donde se registró y en la que aún no se ha definido el género.



Sin embargo, dejó claro que el único que garantiza la transformación en la entidad, es el fundador del partido Pablo Amílcar Sandoval y llamó a las fuerzas progresistas y al resto de los aspirantes a la gubernatura, a sumarse y ser parte de la transformación con quien garantiza el cambio.



’Confío ciegamente en Pablo Sandoval como el mejor candidato, cuando nadie creyó en el movimiento, cuando nadie creyó en Andrés Manuel, fue el que se dedicó hacer estructura en Guerrero, fue el que trabajó con muchas cosas en contra, muchos despreciaron hasta las candidaturas por Morena, porque no creyeron en Morena, no creyeron en el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora todos se quieren colgar por eso vengo a sumarme y darle todo mi respaldo’ refirió.



Llamó a sus líderes y equipo a sumarse a ’la lucha verdadera’ que encabeza el exdelegado federal, a quien calificó como una persona limpia, y el único que puede traer paz y desarrollo a la entidad.



Nestora Salgado, exhortó a parar los ’golpeteos debajo de la mesa o disfrazados’ entre los aspirantes y convocó a la unidad para que gane Guerrero.



En su mensaje, Sandoval Ballesteros, agradeció las muestras de apoyo de la senadora y coincidió en la necesidad de la unidad y reconciliación, ante la ’posibilidad gigantesca de cambiar el estado de Guerrero’.



Reconoció el valor de la ex comandante de las policías comunitarias de Olinalá y de su equipo a quienes expresó: ’Vamos a transformar Guerrero en esta conjunción y suma de esfuerzos’.



Reiteró el llamado a los aspirantes a sumarse y buscar alternativas para una vida digna para los guerrerenses, también pidió respetar los acuerdos de la convocatoria, que apuesta por un perfil que conjunte esfuerzos, proyecto, trabajo y resultados, dejando atrás la popularidad.