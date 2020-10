Se suma Rogelio Hernández Cruz y su organización de transportistas, a las propuestas de Carlos Reyes

Transportistas de la organización Un Nuevo Horizonte para Guerrero, que dirige Rogelio Hernández Cruz, se sumaron a las propuestas que realiza Carlos Reyes Torres, de elaborar un plan para sacar a Guerrero de la crisis que atraviesa.



Hernández Cruz calificó a Carlos Reyes como un militante distinguido, una persona honorable, seria y honesta, a quien manifestó el respaldo de la organización que dirige.



A la vez que destacó al ex dirigente estatal del PRD en Guerrero como un perfil competitivo con miras al proceso electoral de 2021.



Por su parte Carlos Reyes Torres, al hacer uso de la palabra, agradeció el respaldo y aclaró que en estos momentos no es precandidato, ni candidato del Partido de la Revolución Democrática.



’Llegará ese momento, lo digo plenamente convencido, confío plenamente que mi partido, que tomará las mejores decisiones’, añadió.



Dijo que el PRD es un partido que tiene experiencia y ha entendido que la gente ’no quiere pleitos, no quiere confrontaciones estériles; quiere propuestas de solución a los problemas que tenemos’.



Advirtió que algunos actores políticos ’no conocen bien el estado, y creen que van a ganar porque en el proceso electoral pasado ganaron, pero no es así; ha habido alternancia, y así como un candidato gana de manera contundente, en las próximas elecciones pierde de la misma manera cuando los resultados no son los que el pueblo espera’.



’En Guerrero no hay ningún partido fuerte, la mayoría de los guerrerenses no están con ningún partido, quieren seriedad, están en contra de los ladrones, lo que quieren es propuestas de solución y trabajo, trabajo y más trabajo’, remató Reyes Torres.