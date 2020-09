Se suma Valenzo Cantor al PRD y al Frente Amplio Democrático

*Fiscalía del Estado y la Fepade, ajustan acciones ante posibles delitos electorales



Hace unas semanas adhirieron al diputado Mauricio Legarreta, quien era miembro prominente del Partido Verde Ecologista de México.

Hoy, el PRD y el Frente Amplio Democrático de México sumó a sus filas al exdiputado Rubén Valenzo Cantor, del extinto Partido de los Pobres.

El exdiputado de los pobres, como se hace llamar, es nuevo integrante del PRD, y del Frente que encabeza los trabajos del expresidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre con miras a la obtención de la candidatura para gobernador por el PRD, ruta donde compite con Carlos Reyes Torres, quien este fin de semana también mantuvo importantes reuniones con grupos sociales y perredistas para fortalecer sus aspiraciones.

En un evento realizado en un salón de conocido hotel de la capital, Evodio Velázquez Aguirre al darle la bienvenida a Valenzo Cantor, destacó que el PRD está en etapa de adhesiones y reconoció que internamente no traen conflictos en su partido sino un acuerdo de unidad y el compromiso de trabajar para hacer crecer más al sol azteca.

Destacó que la fortaleza del PRD es sumar. Construir es lo más importante, por ahora, enfatizó.

Al nuevo perredista le dio un encargo, el de coordinador estatal de adhesiones para el Frente Amplio democrático.

Por su parte, el del Partido de los Pobres anunció su compromiso de sumarse, junto con los regidores que tiene en el estado, al PRD y votar por el proyecto de Evodio Velázquez Aguirre.

Mencionó que la gente ya está muy toreada, por lo que ya no van a votar por los mismos políticos que siempre acuden a solicitarles el voto.

’Basta que en Guerrero sigan gobernando los mismos de siempre,’ insistió.

Fue el diputado y coordinador de la fracción perredista en el Congreso del estado, Alberto Catalán Bastida quien acudió a dar constancia de esta adhesión, quien reconoció la trayectoria y la estructura electoral que posee Rubén Valenzo, a quien le dio la bienvenida al PRD.

Aclaró el también dirigente del sol azteca en el estado, que durante este trayecto se verán más adhesiones y que Evodio Velázquez está en esa ruta de aglutinar más personajes al PRD para poder alcanzar la candidatura a la gubernatura del estado.

Habrá que mencionar de la importancia que para el PRD debe ser mantener su unidad interna, y eso explica que integrantes de la dirigencia estatal de este partido asistan a los eventos de adhesión tanto de Carlos Reyes como de Evodio Velázquez, para que el juego interno no se ensucie y los dañe en el futuro.

OTRA VEZ LA FISCALÍA DEL ESTADO DE GUERRERO logra la detención y vincular a proceso a otro presunto violador, a Servando "N", cuyo delito lo cometió en Tuxpan, región Norte.

El imputado es acusado de cometer el delito estando la víctima en casa, en el poblado de Tuxpan, hechos en la carpeta judicial 141/2020.

De acuerdo a los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el Juez dictó vinculación a proceso, otorgando tres meses de investigación complementaria y queda interno bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Bien por el Fiscal, quien sigue dando buenos resultados y deteniendo a violadores para que mediante proceso reciban el castigo que merecen.

En otras acciones, el Fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila está coordinando acciones con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de Guerrero, al reunirse con su titular, Roberto Rodríguez Saldaña, y con el Coordinador General de Servicios Periciales, José Manuel Martínez Hernández, para implementar acciones de prevención, investigación y sanción de posibles delitos electorales que pudieran presentarse en el proceso electoral en Guerrero.

Este encuentro se realizó para poner en marcha acciones de prevención y para orientar a la orientar a la población y esta no vaya a cometer delitos electorales.

También buscan atender incidencias que pudieran presentarse y actuar de manera oportuna a través de las instancias correspondientes.

De esa manera pretenden que la Fiscalía General del Estado a través de la FEPADE Guerrero, mantengan permanente atención en la procuración de justicia en materia penal electoral para garantizar un proceso apegado a la legalidad.