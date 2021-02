Se suman 12 millones más de mexicanos a la pobreza, advierte Mariana Morán presidenta del partido ELIGE

La presidenta del partido local Equidad Libertad y Género (ELIGE), Mariana Morán, advierte que a raíz de la pandemia y la crisis económica que vive el país, 12 millones más de mexicanos se sumaron a la pobreza y se registró un fuerte incremento en la proporción de trabajadores cuyas percepciones no son suficientes para cubrir la canasta básica.



Lo lamentable de esta situación, señala la Doctora Morán Salazar, es que el gobierno ha optado por aumentar los padrones de beneficiarios de los programas asistenciales ’que sangran el presupuesto y no resuelven la problemática de fondo’.



’Las actuales acciones de política social que emprende el gobierno sólo fomentan los programas asistenciales con fines electorales, en lugar de crear programas que inserten a la población a actividades productivas y con ello comenzar a resolver el problema de fondo’, subraya la presidenta del partido ELIGE.



No basta por decreto aumentar el salario mínimo para que la ciudadanía pueda adquirir los productos de la canasta básica que se les han negado por los efectos de la pandemia, expone Mariana Morán, la recesión, el desempleo y las nulas políticas en materia de reactivación económica demandan soluciones concretas.



’Se entiende perfectamente que los programas sociales no dan respuesta suficiente para cubrir las necesidades de quienes hoy se encuentran en situaciones vulnerables, por no tener un ingreso económico, o por estar en situación de pobreza laboral’, reconoce Mariana Morán.



Pero los actores políticos están ensimismados en las reelecciones, el acomodo político de sus hermanos, familiares y amigos. La situación económica está para ellos en segundo o tercer plano. Su atención está en el oportuno chapulineo o en dar y cuidarse de los golpes bajos, lamenta la presidenta de ELIGE.