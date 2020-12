Se suman consejeras y exregidores PRD al proyecto de Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., 23 de diciembre de 2020.- El proyecto de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros recibió la adhesión de militantes del PRD, entre ellos, ex regidores y actuales consejeras estatales de la zona Norte.



En conferencia de prensa en la Capital, el empresario José Juan García Ramírez, las hasta ese momento consejeras del PRD Karen Noemi Garduño Reyes y Celia Mosso, los ex regidores por el PRD en Iguala, Nicolas Guerrero González, Isidro Flores Pérez y la ciudadana indígena Ma. Elena Guadarrama Avelino, también del grupo a favor de los pueblos originarios Francisco Villa, anunciaron formalmente su adhesión a los trabajos territoriales del movimiento de regeneración nacional.



Los ex simpatizantes del grupo del extinto líder perredista Armando Chavarría Barrera, reconocieron en Pablo Amílcar, la lealtad, trabajo y orgullo de estar siempre al lado del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



’Estamos seguros que con Pablo Amílcar Sandoval se va a cambiar la historia sufrida del estado de Guerrero’ refirió el ex regidor Valentín Amador Mata



Por su parte, el ex regidor, actual dirigente de los pueblos originarios de la zona Norte y director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Iguala, Nicolás Guerrero, explicó que la unión con el proyecto que encabeza el exdelegado federal, es por la coincidencia y reconocimiento que ha manifestado por estos sectores sociales ’Los indígenas tenemos esperanza de que nos veamos reflejados en este proyecto, y creemos que esta vez, ahora sí vamos a ver el cambio’.



En su participación, la consejera del PRD, Garduño Reyes, explicó que cederá su lugar para unirse a morena, en un proyecto de Nación.



El presidente del Consejo, Luis Enrique Ríos Saucedo, reconoció la valentía de los experredistas de unirse a este proyecto, a pesar de que no es en calidad de militantes, ya que se encuentra cerrado el registro, pero sí como defensores y parte del Movimiento de Nación.



Centró que las adhesiones que se suman al proyecto de Sandoval Ballesteros son con las bases, ciudadanos con liderazgos y trabajo en la lucha social, territorial y que en mucho tiempo ’han estado invisibilizados’.



Dijo que el Movimiento está constituido por ’la gente de abajo’, quienes a diferencia de políticos encumbrados que buscan ’clientela política’, en morena se suma los ciudadanos que traen ’procesos ordenados y de convicción’ quienes se quedarán en la lucha.



Destacó que estas bases sociales fueron con lo que se fortaleció el equipo político de Andrés Manuel López Obrador desde hace 10 años en Guerrero en el Movimiento – partido, tema que desconocen muchos de los que hoy exigen candidaturas al interior de morena.



En el tema de la Senadora Nestora Salgado quién se unió a Pablo Amílcar Sandoval, recordó que, como consejero por la Montaña, ella fue su propuesta como externa al Senado y más allá del tema electoral, la representación que significa la figura al exdelegado, envía un mensaje de lucha social.



Luis Enrique, dijo sentirse orgulloso de ser guerrerense, llegando a la Montaña en los años 90, recordó que junto a Pablo Amílcar Sandoval fueron constructores del movimiento, por eso, cuidan evitar la infiltración de políticos con viejas prácticas, centrándose en la unión de bases sociales.



Precisó que el empuje e impulso de verdaderos cuadros que representen a Morena no es ’por cuotas, parcelas políticas’ es por la verdadera lucha y transformación en la entidad.



’Hay quienes llegan a nuestra organización, y buscan rápidamente los estatutos para ver cómo les toca la candidatura, lo principal es el servicio, la solidaridad y la ayuda al prójimo. Hay quienes vienen solo por candidaturas -dejó claro- No somos fundamentalistas, ni fanáticos, tenemos conciencia plena, de lo que significan valores y principios en la cuarta transformación’ preciso





Caravanas automovilistas se movilizan a favor Pablo Amílcar Sandoval en Guerrero.



Chilpancingo, Gro., 23 de diciembre 2020.- Este día a la par en las siete regiones del estado, militancia y simpatizantes del partido Morena manifestaron su apoyo y respaldo al favorito para dirigir los destinos de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval.



Con mensajes de unidad, y como parte de las medidas de salud para proteger a la población, arrancaron las caravanas vehiculares.



Las caravanas iniciaron a las 5 de la tarde, en la zona Centro en Chilpancingo, se pudo observar a los diputados de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez y Luis Enrique Ríos Saucedo, el regidor Lino Candia y consejeros estatales.



Con el cariño y la esperanza de la Transformación, en Acapulco se logró aglutinar a más de dos centenares de vehículos, quienes se dividieron en dos caravanas, estuvieron presentes Mariana García Guillén.



En Ometepec, la legisladora, Nilsan Hilario Mendoza, dirigió las muestras de apoyo, así como se realizaron acciones de volanteo.



La caravana de la Montaña en Tlapa de Comonfort y la Zona Norte en Iguala de la Independencia, encabezada esta última por la diputada federal, Araceli Ocampo Manzanares fueron de las más nutridas en todo el estado.



También participó la alcaldesa de Cuetzala del Progreso, Elizabeth Mendoza Damacio.



En Costa Grande, se realizó en el municipio de Zihuatanejo donde a la par se realizaron acciones de entrega de volantes.



Mientras en Tierra Caliente desde ayer se intensificaron tareas de perifoneo e información por brigadas de morenistas de apoyo a Amílcar.



Esto luego de la masiva reunión de estructuras que concentro a alrededor de 3 mil cuadros territoriales en Chilpancingo que se comprometieron a desarrollar e intensificar más acciones en favor de Pablo Amílcar.