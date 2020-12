Se suman excandidatos de Nueva Alianza a Pablo Amílcar Sandoval rumbo a la gubernatura de Guerrero

Al considerar que es un candidato limpio y congruente con la visión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ex candidatos del partido extinto Nueva Alianza se adhirieron al proyecto que representa Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros rumbo a la gubernatura de Guerrero.



Después del anunció que diera a conocer el Presidente Nacional de Morena de la coalición a nivel nacional con Nueva Alianza; En el caso del estado de Guerrero este es primer posicionamiento del ex candidatos que anuncian su apoyo a MORENA y el ex delegado federal en la entidad.



En conferencia de prensa en la Capital, los ex candidatos a las alcaldías por Tecoanapa, Ruiz Epifanio Gómez; por Xalpatláhuac, Félix de Jesús Flores; por San Luis Acatlán Hipólito Abelino Mendoza y una representación de Cocula, Carlos Alberto Pineda, donde gobierna Nueva Alianza, se asumen dentro del proyecto de la transformación.



Mientras que también se unieron los ex aspirantes a la diputación del distrito local 2 de Chilpancingo, Nicomedes Martínez Romano; y la ex candidata por el distrito 8 local en Acapulco, Belinda Edith Juárez Ménez.



En voz de Félix de Jesús Flores, los ex aspirantes fijaron el posicionamiento, a favor del puntero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros:



’Por convicción para manifestar nuestro apoyo incondicional, por parte de las estructuras ciudadanas de nuestros municipios y convencidos de que la figura del guerrerense mejor capacitado y preparado por ser el representante político popular que es la única opción de cambio en la Cuarta Transformación, y el único camino para el progreso de nuestro estado, él maestro Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, siendo el único candidato limpio y congruente con la visión del gobierno de nuestro presidente nacional Andrés Manuel López Obrador’ expresaron.



Posteriormente, Nicomedes Martínez Romano, aseguró que, como representantes populares de las cuatro zonas más importantes del estado, buscan un cambio real para Guerrero, siendo Pablo Amílcar Sandoval el único que puede garantizar, explicó que su posicionamiento se dio tras diálogos con los militantes quiénes decidieron se hiciera pública está acción.



Ruiz Epifanio Gómez, de Tecuanapa, dijo que su estructura lo respalda y se está en trabajo de territorio para buscar que el diputado local con licencia pueda llegar a la gubernatura ’Solo Pablo puede lograr esa transformación en nuestro municipio y nuestro estado, por eso queremos que Pablo sea, estamos convencidos que Pablo será gobernador del estado’, de la misma manera lo expresó Belinda Edith Juárez



En este encuentro estuvo presente el presidente del Consejo de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, quién consideró que estas adhesiones serán de manera frecuente en todo el territorio, esto frente a la reflexión que realizan los ciudadanos del cambio profundo que necesita Guerrero.