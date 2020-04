Se suman más campesinos contra Del Mazo en todo el Estado de México

Toluca, México.- Ante la negativa del gobierno estatal por atender demandas del campo, campesinos adheridos al Movimiento Antorchista mediante perifoneo y colocación de lonas en diversos puntos de la capital mexiquense, siguen denunciando públicamente la cerrazón y nula atención del mandatario estatal Alfredo del Mazo Maza, quien sigue sin resolver y atender las necesidades de más 400 mil familias productoras de las tierras mexiquenses.



Preocupados por no caer en hambruna y pese a la contingencia de salud que se vive en el país, los agricultores tienen otra preocupación más grande que es la falta de fertilizantes y herbicidas subsidiados para aplicar a las tierras, por lo que siguen denunciando y exhibiendo al gobierno de Del Mazo quien continúa sin dar la cara y atender las demandas urgentes de los miles de agricultores que confiaron en él al colocarlo al frente de la actual administración estatal.



Los labriegos llenos de coraje y preocupados porque siguen sin recibir el apoyo estatal, advirtieron que de no ser dotados de los insumos agrícolas y se logre una buena producción agraria, culparán a la administración de Alfredo del Mazo por llevarlos a padecer hambruna.



La actitud de oídos sordos del GEM ante sus necesidades dijeron ha causado que sigan denunciando públicamente mediante volanteo, perifoneo, colocación de lonas en toda la entidad mexiquense, así como denuncias en redes sociales las cuales dijeron mantendrán hasta que sean escuchados y dotados del fertilizante.



Cabe mencionar que derivado a la contingencia del Covid-19, los antorchistas del Estado de México para salvaguardar la integridad y salud de sus agremiados, estarán enfocados en realizar solo tareas de perifoneo, pintas de bardas, así como denuncia en redes sociales para enterar a la opinión publica la política de oídos sordos del mandatario estatal.



Las lonas con la leyenda ¡Exigimos fertilizante para que no muera el campo! fueron colocadas en puentes peatonales de entradas y salidas, así como de avenidas céntricas de la capital mexiquense, además de los perifoneo en comunidades y colonias.