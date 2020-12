Se suman más de mil perredistas al proyecto de Pablo Amílcar Sandoval

Más de mil perredistas de esta entidad anunciaron su renuncia al partido para sumarse al proyecto de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros como próximo gobernador, pues, aseguraron, representa la ’oportunidad histórica’ de lograr la ansiada transformación de Guerrero.



A través de un desplegado publicado este viernes en un medio de circulación estatal, 1001 ciudadanos manifestaron que su salida del sol azteca se da por la decisión de sus líderes de aliarse con el PRI, el partido que mayormente representa la corrupción y el autoritarismo en México.



Puntualizaron que no buscan unirse a Morena como partido, sino al movimiento social que representa Pablo Amílcar Sandoval - personaje político que hoy se registró ante la sede nacional de MORENA como aspirante a la gubernatura de Guerrero - por considerar que su ’bandera de honestidad, libertad y justicia social’ traerá avance al estado.



Previeron, además, que iniciando este año en que se realizan las elecciones, se unirán más y más militantes del PRD, instituto que un día representó a la izquierda en México.



"Así como lo harán millones de guerrerenses el próximo año, hoy, mil y un perredistas vamos con Pablo Amílcar Sandoval. Nuestro apoyo no puede ser a un partido, sino al proyecto de equidad y justicia social que, en este momento, no es representado ya por el PRD, que ha decidido aliarse a la corrupción y el autoritarismo que siempre ha distinguido al Partido Revolucionario Institucional", indicaron.



Calificaron como ’críticos’ los momentos que se viven en la entidad, por lo cual están resueltos a contribuir con la transformación, ya que ’de ganar el PRI y PRD, sería condenar a la pobreza, la inseguridad y la corrupción a los guerrerenses’.



Confiaron en el cambio que encabeza a nivel nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador y no dudaron que éste llegará a Guerrero:



"solo observamos un camino posible, un camino que no pasa por simplemente apoyar a Morena, sino por sumarnos al proyecto de Pablo Amílcar Sandoval, que verdaderamente representa los ideales de honestidad, libertad y justicia social por los que siempre ha luchado la izquierda", indica el texto acompañado por 1001 firmas de militantes, ex representantes municipales y consejeros.