Se suman más empresarios al programa alimentario del Gobierno de Acapulco

Más empresarios se unen solidariamente al programa alimentario que impulsa el Gobierno de Acapulco, con donaciones en beneficio de la población que no cuenta con los medios económicos para subsistir durante el receso de actividades productivas, por la emergencia decretada por la pandemia de salud.



Este lunes realizó importante donación el Grupo Comercial en Terminales del Sur, S. A. de C. V., cuyos representantes entregaron a la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, paquetes de lenteja, frijol, pasta, así como alimentos enlatados y servilletas de papel.



En el estacionamiento del Palacio Municipal, cumpliendo con las medidas de prevención e higiene, la alcaldesa recibió los productos que serán destinos a las cocinas comunitarias, y destacó que cada aportación, por mínima que sea, asegura el alimento a las familias más necesitadas.



’Yo le agradezco mucho a la gente en Terminales del Sur, que abarca varias líneas de autobuses, que vengan a solidarizarse con el gobierno municipal, que vengan a brindarnos un apoyo que para nosotros es en este momento indispensable; que la gente sepa que hay empresarios generosos, instituciones públicas, privadas que se solidarizan con el gobierno municipal y con el pueblo de Acapulco’, resaltó Román Ocampo.



Las empresas Costa Line AERS, Turistar Ejecutivo, AMS, Futura y GCTS, que integran este grupo, representados por el gerente regional, Mauricio Jesús Martínez Tapia, aportaron su granito de arena respaldando así las acciones municipales para atender la contingencia.



’Es un granito de arena, qué más quisiera uno como empresa apoyar más, pero también la estamos viendo (la situación) complicada, pero aun así, pudimos apoyar con algo’, dijo el ejecutivo, quien reconoció el esfuerzo que el gobierno de Acapulco realiza en esta contingencia, manifestando su respaldo al programa Hoy No Circula.