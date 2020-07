Se sumarán diputados de Morena en Guerrero a esfuerzo para rescatar de la violencia a los jóvenes

Diputadas y diputados locales de Morena en Guerrero anunciaron que se sumarán a la Alianza Nacional de Ayuda a los Jóvenes para Salir de la Violencia, impulsada por el diputado federal de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra ’El Mijis’.



En esta ciudad capital, acompañado de los legisladores Norma Otilia Hernández Martínez y Marco Antonio Cabada Arias, Carrizales Becerra anunció que, como parte de su recorrido en bicicleta por todo el país, busca consolidar un equipo de representantes populares que respalde estas iniciativas en favor de los jóvenes en situación de violencia y vulnerabilidad.



A esta iniciativa se espera que, esta semana, se integren los legisladores Mariana García Guillén y Luis Enrique Ríos Saucedo, entre otros de Morena, para que inicien esta tarea en las zonas más pobres de Acapulco, como parte de un programa piloto.



’El Mijis’ anuncio que este miércoles se reunirá con colectivos de familiares de personas desaparecidas de las distintas regiones de la entidad, con quienes pretende organizar brigadas de búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas.



"Vamos a hacer un trabajo conjunto, no nada más va a quedar en la apariencia, sino que queremos hacer una especie de alianza y al final llegar con todo y exhibir lo que está pasando (...) Que las fiscalías se pongan a trabajar, que no presenten un informe cada año, cuando diariamente hay feminicidios, a diario hay un desaparecido. Nosotros queremos que este informe sea bimestral", abundó.



Agregó que el objetivo de esos encuentros es escuchar los planteamientos y propuestas de familiares de las víctimas, que permita visibilizar el problema y avanzar a la solución. "Que no quede en simples estadísticas, en puro lamento; que se sepa el dolor de las madres, que se sepa del sufrimiento que están pasando, y que no haya más verdades históricas", remarcó.



Finalmente, explicó que en este recorrido cuenta con medidas cautelares que le otorgó el Gobierno Federal, esto luego del atentado a balazos que sufrió en febrero del año pasado.