Se suspenden actividades económicas no esenciales en la CDMX y Estado de México hasta el 10 de enero de 2021

A partir de mañana, solo se permitirá la venta de alimentos a domicilio o para llevar; operación de los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros y de telecomunicaciones; lo relacionado con medicamentos; talleres de reparaciones y refacciones; servicios tributarios, de seguridad, obra pública y agua

• Se trabaja para incrementar la capacidad hospitalaria en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de llegar a cerca de 10 mil camas que atiendan a pacientes con la enfermedad

La Secretaría de Salud del Gobierno de México y los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron que, a partir de mañana y hasta el 10 de enero de 2021, se suspenden temporalmente todas las actividades económicas no esenciales en la Zona Metropolitana del Valle de México y se mantienen únicamente las esenciales, con el propósito de disminuir contagios y hospitalizaciones por Coronavirus (COVID-19).

En compañía del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, y el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó un agradecimiento a la ciudadanía por su responsabilidad y apoyo durante la emergencia sanitaria, y les pidió tomar medidas emergentes debido a que siguen en aumento los contagios, defunciones y hospitalizaciones por COVID-19, ya que a la fecha, se tiene cerca del 75 por ciento de ocupación hospitalaria en la capital del país.

’El objetivo más importante en este momento es la prevención, disminuir los contagios, disminuir las hospitalizaciones, y por eso, es este esfuerzo extraordinario que estamos pidiendo a la ciudadanía (…) Quisiéramos no estar viviendo esta situación, pero es algo que se está dando en muchísimas ciudades del mundo, la complicación del invierno, las temperaturas y el que vivimos en una zona de una altísima densidad poblacional y con mucha movilidad’, expresó.

La mandataria local indicó que se mantendrá el trabajo para incrementar la capacidad hospitalaria en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de llegar a cerca de 10 mil camas que atiendan a pacientes con COVID-19 en conjunto con instituciones públicas del sector salud del Gobierno Federal, del Estado de México, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina.

’Hay una colaboración, coordinación permanente con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México; en realidad trabajamos hoy como una sola institución de salud y vamos a salir adelante, es nada más este esfuerzo extraordinario que le pedimos a toda la ciudadanía. Estaremos dando información posterior’, añadió.

Sheinbaum Pardo expuso que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) trabaja en las acciones que se implementarán para brindar apoyos a los habitantes en la capital del país, dada la circunstancia tan compleja que representa el cierre temporal de actividades no esenciales. Asimismo, la lista de actividades esenciales que podrán operar durante la vigencia del Semáforo Epidemiológico Color Rojo será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El Gobierno capitalino ha trabajado en diferentes acciones para atender la pandemia como el aumento de pruebas COVID-19, para la detección, aislamiento y seguimiento de casos positivos; llamadas de LOCATEL, sistema de atención de mensajes de texto SMS, atenciones en el número de emergencias 911; y la aplicación del Código QR al ingresar a un establecimiento cerrado y en el transporte público.

En su participación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló que el comportamiento de la epidemia en el Valle de México requiere esfuerzos adicionales y medidas extraordinarias indispensables para reducir contagios, hospitalizaciones y muertes.

López-Gatell Ramírez señaló que las medidas tomadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, tienen el respaldo del Gobierno de México.

El subsecretario informó que del 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021 habrá suspensión temporal de actividades económicas no esenciales que contribuyen a la movilidad y congregación de personas. Se mantendrán las actividades consideradas como esenciales, las cuales fueron analizadas y estipuladas conjuntamente por las Secretarías de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los sectores esenciales que seguirán en funcionamiento deberán atender los lineamientos de la Nueva Normalidad, dispuestos desde el 1º de junio pasado:

1-Venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente como servicio de entrega, no para consumir en los locales.

2-Sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros y de telecomunicaciones.

3- Fabricación, comercialización y venta de medicamentos.

4-Diversos talleres de reparaciones y refacciones.

5- Servicios que brinda el Gobierno de los sectores tributario, de seguridad, obra pública y agua.

López- Gatell Ramírez reiteró a las y los mexicanos evitar reuniones, fiestas, posadas o cualquier congregación que implique el riesgo de contagios de COVID-19 e insistió en que se deben seguir las medidas de higiene y prevención: mantener la sana distancia, usar el cubrebocas correctamente y el lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.

Además, enfatizó la importancia de que la persona acuda a atención médica oportuna si presenta síntomas de COVID-19, para evitar complicaciones, sobre todo si tiene más de 60 años o vive con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y tabaquismo.

El Gobernador Del Mazo Maza explicó que el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75 por ciento, niveles a los que estaba la entidad mexiquense en el punto más alto de la pandemia en el mes de junio, además de que el ritmo de contagios sigue a la alza, así como el número de hospitalizados y de personas que han perdido la vida por COVID-19.

Indicó que la decisión de pasar a semáforo rojo se realizó de manera conjunta con la Ciudad de México y el Gobierno de México, principalmente para disminuir la movilidad y evitar que siga creciendo el ritmo de contagios, por lo que hizo un llamado a la población para evitar realizar convivios y reuniones sociales, acción que permitirá cuidar la salud de los seres queridos.

’Estamos en las fechas decembrinas en donde hay convivios, queremos estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos y lo más importante que podemos hacer en estas fechas, es cuidar la salud de todos y cuidar la salud de nuestros seres queridos’, dijo Del Mazo Maza.

’Por eso, llamamos a evitar los festejos, a evitar las reuniones, las posadas, para cuidar de la salud de todos. Es un momento de ser responsables, de ser solidarios y de que, entre todos, cuidemos de todos’, indicó.

El Gobierno de la Ciudad de México llama a la población a ser responsable y seguir las siguientes cinco reglas con el objetivo de disminuir los contagios:

1. Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

2. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia SIEMPRE.

3. No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5. Si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.