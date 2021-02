Se ’tambalean’ los expedientes

Testigos de Lozoya se niegan a ratificar

En riesgo combate a la corrupción de la 4T

Esperan que Rosario ’ponga’ a otros responsables



EL desistimiento acusatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) en favor de la ex secretaria de Desarrollo Social en el pasado sexenio, ROSARIO ROBLES BERLANGA, podría estar asociado con la necesidad del involucramiento de otros personajes del pasado en el caso conocido como la Estafa Maestra.



Ante el parco resultado para la judicialización de expedientes derivados de las acusaciones de EMILIO LOZOYA AUSTIN, ex director de Petróleos Mexicanos en el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, la FGR estaría apostando a la información que proporcione ROBLES BERLANGA en eventual acuerdo para lograr un procedimiento abreviado o aprovechar el programa de criterio de oportunidad.



Como es del dominio público, la Fiscalía General de la República solo ha judicializado la carpeta de investigación en contra del ex senador panista por el estado de Campeche, JORGE LUIS LAVALLE, quien enfrenta cargos por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó ’un crecimiento exponencial’ del patrimonio de LAVALLE, el cual no concuerda con su declaración al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre los años 2012 y 2018.



Ante la negativa de los dos testigos para ratificar los dichos de EMILIO LOZOYA, la FGR está impedida de judicializar los otros expedientes que involucrarían a ex senadores panistas. Sin esos testimonios que deben avalar los jueces, la Fiscalía General de la República no estaría en condiciones de judicializar el resto de los expedientes derivados de la información de LOZOYA con el criterio de oportunidad.



El ex legislador en la Cámara Alta del Congreso de la Unión es señalado por LOZOYA AUSTIN como responsable de cobrar sobornos a cambio del voto para la aprobación de la Reforma Energética. El acusador también sostiene que el entonces Secretario Técnico del Senado, RAFAEL CARAVEO, recibió los millonarios sobornos en efectivo que serían repartidos entre los senadores panistas JORGE LUIS LAVALLE, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, FRANCISCO DOMÍNGUEZ, ERNESTO CORDERO y RICARDO ANAYA, además del poderoso funcionario del sexenio peñista, LUIS VIDEGARAY.



Cabe señalar que, a pesar de que el gobierno de la Cuarta Transformación anunció con bombo y platillo la extradición de EMILIO LOZOYA que derivaría en encarcelamiento para los saqueadores de las finanzas públicas, la realidad es que las cosas no han salido como se esperaba.



Lo malo del caso para la 4T es que el proceso electoral

que decidirá si continúa o no la mayoría absoluta morenista en San Lázaro está prácticamente ’a la vuelta de la esquina’ y se acaba el tiempo para exhibir los resultados del combate a la corrupción.



Tal vez a ello obedezca que la Fiscalía General de la República se haya desistido de las acusaciones en contra de ROSARIO ROBLES BERLANGA, quien está a dispuesta a ofrecer información relativa al desvío multimillonario de recursos públicos a través de la llamada estafa maestra.



La continuidad del proyecto de nación del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR depende, indiscutiblemente, de que el partido en el poder conserve su supremacía en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. No lograr la mayoría absoluta sería un obstáculo de grandes dimensiones para concretar las reformas constitucionales que requiere el gobierno de la 4T.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Hoy, Miércoles de Ceniza, inicia la cuaresma de acuerdo al calendario litúrgico católico y anglicano, tiempo religioso que concluye 40 días antes del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Mayor.

Hoy, los fieles cristianos acudirán a los templos religiosos para la imposición de la ceniza que se obtiene de la quema de ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior.

El miércoles de ceniza es considerado como un día santo cristiano de oración, abstinencia y ayuno.

El Miércoles de Ceniza es considerada como una celebración litúrgica móvil, porque de acuerdo al calendario religioso, la fecha puede variar entre el 4 de febrero y el 10 de marzo.

Durante la imposición de la ceniza, el personal religioso asignado a cada templo porta vestimenta en color morado que simboliza la actitud penitencial.

En 2021, la Semana Santa inicia el 28 de marzo con el Domingo de Ramos y termina el 3 de abril, Domingo de Pascua.



P.D.-Como nobleza obliga, mi agradecimiento sincero para el decano del periodismo nacional, Don CARLOS RAVELO GALINDO, por su concepto respecto a nuestro trabajo reporteril. Y efectivamente, Don CARLOS, tengo el gran ejemplo y guía profesional de mi paisano tamaulipeco ABRAHAM MOHAMED ZAMILPA, otro decano del periodismo en la república mexicana.



Y hasta la próxima.

[email protected]