Se tiene el ofrecimiento de productores de pollo, huevo y carne para hacer frente a la emergencia sanitaria: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina en Palacio Nacional, que productores de pollo, huevo y carne ofrecieron su apoyo para hacer frente a la emergencia sanitaria por coronavirus en México, y afirmó que de ser necesario se importarán productos, pero aclaró que "no hay necesidad".



El Ejecutivo federal informó, que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dará a conocer el lunes el abasto y precios de alimentos para enfrentar la crisis por covid-19.



Asimismo, anunció que se "tiene el ofrecimiento de productores de pollo y carne, de apoyar, no hay limitación, se les agradece su apoyo con ello se le da un aliento al pueblo de México en su economía familiar.



El jefe del Ejecutivo, subrayó que el país no ha enfrentado problemas en el aumento de la inflación en cuanto a la carestía, por lo que aseguró que su gobierno saldrá adelante a pesar de la oposición.



Nuestros adversarios ’tienen ese propósito de que fracasemos para que regrese el régimen corrupto", pero no se les va a dar gusto a sus necedades que nos vienen hostigando de hace tiempo.



Presidente dio a conocer que Maseca se comprometió a no subir los precios de la harina de maíz, materia prima para hacer tortillas, ante la epidemia de coronavirus.