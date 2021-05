Se tiene una corrupción que está costando vidas: Héctor Meneses Arrieta

Tepeapulco, Hgo; 3 de mayo de 2021.



SE TIENE UNA CORRUPCIÓN QUE ESTÁ COSTANDO VIDAS: HÉCTOR MENESES



El candidato ofreció a los constructores generar una reactivación económica desde el Congreso.



Se tienen que redireccionar los recursos para las pequeñas y medianas empresas.



El candidato a diputado federal por el distrito VII de Tepeapulco de la coalición Va por México, Héctor Meneses Arrieta, señaló que hoy el país está peor que cuando decían que estaba mal con gobiernos anteriores.



’El país estaba enojado por los abusos de corrupción del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos políticos, en el 2018 se votó por una venganza y a su vez por una esperanza que no ha llegado para nadie y hoy estamos peor que cuando estábamos mal’, sostuvo.



En reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Hidalgo como parte del ’Foro abierto por Hidalgo’, aseguró que se tiene una corrupción en el gobierno que está costando vidas.



Octavio Solís Cerón, presidente de la CMIC Delegación Hidalgo, mencionó que en el estado han desaparecido 41empresas constructoras y apuntó que con las propuestas en materia de reactivación económica del candidato se pueden salvar, así como al sector de la construcción.



Ante ello, Meneses Arrieta ofreció a los constructores sus propuestas de reactivación económica para el estado: equilibrar los presupuestos, reforzar los fondos de infraestructura y pugnar por los fondos de desarrollo regional así como reactivar el anteproyecto de movilidad ferroviaria entorno al aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucia y la Zona Centro-País.



’Yo sí quiero ir a pelear allá lo que nos han quitado y quiero que se respeten las instituciones, de qué sirve que está la Cámara si no hay oportunidades de trabajo, tenemos tiempo de mediar la balanza, de equilibrar nuestro país en el Congreso de la Unión’, sostuvo, al tiempo de comprometerse con los constructores a trabajar y a regresar.



Reiteró que irá al Congreso de la Unión a defender las instituciones y equilibrar los presupuestos para el país, los estados y redireccionar los recursos para las pequeñas y medianas empresas, ’pero primero es la salud porque querrán todos obra, pero si no tenemos salud para qué quieren obra’.



Finalmente consideró que el próximo 6 de junio se puede generar un equilibrio en San Lázaro y posteriormente en 2024 sacar al partido en el gobierno, ’la alianza va por México representa un país de instituciones que nos permita trabajar y prosperar’.