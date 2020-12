Se tiran máscaras: sólo hay dos bloques a votar en 2021

Para las elecciones de 2021 habrían dos bloques en coalición, el Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) se unirían con ’Va por México’; mientras que los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) anunciaron la coalición ’Juntos Hacemos Historia’.



El 6 de junio de 2021, 94 millones de mexicanos podrán elegir a los 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y mil 900 ayuntamientos.



Además, en las mismas elecciones López Obrador buscará convocar una consulta popular para que los ciudadanos decidan si el Gobierno debe investigar y enjuiciar a los expresidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.



Este miércoles, el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, anunció la alianza ‘Juntos hacemos historias’ junto con el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, para las elecciones del próximo año.



’Esta coalición tiene el espíritu de apoyar en todo momento y apoyar al Presidente de la República. Para nosotros es de suma importancia disminuir la brecha de desigualdad que hay’, dijo en conferencia Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde.



Los principales ejes rectores de la coalición serán: el combate a la corrupción; impulsar una agenda por lo que menos tienen y las mujeres, y el medio ambiente.



Geovanna Bañuelos, coordinadora de los senadores del PT, explicó que esta alianza tiene el objetivo de refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados. ’En el PT hace 20 años tomamos la decisión de acompañar a Andrés Manuel. Hoy reconocemos que no se ha logrado cristalizar la transformación que muchos de nosotros anhelamos. Reconocemos la gran necesidad de refrendar la mayoría para consolidar la Cuarta Transformación’.



La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, destacó que en 2021 la ciudadanía va elegir entre dos visiones de país: ’Más de lo mismo, volver al pasado y el cinismo con el PRI, PAN y PRD, que quieren seguir robando y recuperar lo perdido; o entre una coalición que acompaña la transformación política de México’.



Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, coincidió. Dijo que en 2021 la disyuntiva para los ciudadanos será entre la corrupción o la transformación. ’Los conservadores ya han decidido dejar de simular, se han quitado las máscaras y muestran su verdadero rostro. Los vemos con mucha angustia, desesperados porque están perdiendo sus privilegios’. ’Extrañan los moches, los etiquetados y quieren robarse el presupuesto. No les gusta que los recursos se destinen al pueblo’.



Mientras que el martes pasado, el PRI, PAN y PRD formalizaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el registro de su coalición parcial "Va por México" para disputar la Cámara de Diputados.



Registraron los 171 distritos donde irían unidos y 9 distritos más quedaron pendientes por definir.



De acuerdo con los dirigentes nacionales de los tres partidos, Alejandro Moreno, del PRI; Marko Cortés, del PAN; y Jesús Zambrano, del PRD cada uno participará solo en las entidades donde tienen fuerza, pero con un solo abanderado en donde son fuertes Morena o sus aliados.



Tras haber presentado la nueva coalición, el líder del PAN, Marko Cortés, mencionó que Va por México el líder del PRI, Alejandro Moreno, reprochó que el México de López Obrador ’en lo único que se ha transformado es en un país dividido y enfrentado’.



El Presidente reprochó que estos partidos quieren dominar la Cámara Baja para así controlar el presupuesto del Gobierno, porque ’no soportan’ que haya pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos para menores con discapacidad.



’Ahora ya, como se está llevando a cabo una transformación en el país, se quitan las máscaras y se abrazan formalmente. Se agrupan para defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia… Eso es lo que ellos añoran’, indicó el Mandatario en la conferencia de prensa matutina.



Para López Obrador la nueva coalición es ’un agrupamiento conservador’ apoyado por ’todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar’ y ’todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no lo hacen’. Con información de SIN EMBARGO, PROCESO