Se tomarán las medidas necesarias para evitar propagación del Covid-19: rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, acompañado de médicos y doctores universitarios, señalaron que derivado del esparcimiento del virus Covid-19, el cual está por entrar a la fase 2 de pandemia, tomará las medidas necesarias para evitar la propagación.



Además de que se ha pedido a los trabajadores de la tercera edad (mayores de 60 años), así como a las mujeres embarazadas y enfermos de diabetes, hipertensión y alérgicos, el dejar de asistir a laborar, por ser la población más vulnerable a este virus.



Confirmó que la persona que dio positivo como portadora de coronavirus es una estudiante de la Facultad de Derecho, de nombre Diana Guevara Gracida, quien estaba en un programa de movilidad en España.



Este miércoles, en una conferencia de prensa se dio a conocer que la UAGro ya ha logrado repartir más de mil litros de gel antibacterial fabricado en la misma universidad, a las distintas instituciones del alma mater de Guerrero, mismo que comenzó a ser fabricado luego de la contingencia de la tormenta tropical Manuel en 2013.



Así también que a partir del 20 de marzo, la universidad se sumará a la cuarentena nacional, pero ha adelantado el periodo de receso a los grupos vulnerables de este virus, que son los adultos mayores y mujeres embarazadas, así como algunos enfermos.



Por otro lado, al ser cuestionado sobre la universitaria que presuntamente ha presentado síntomas del Covid-19, el rector Saldaña Almazán comentó que sostuvo comunicación con la joven, quien está en cuarentena en su casa, quien le comentó que no tiene síntomas de la enfermedad, pero sí le ha afectado emocionalmente las versiones que corren en redes sociales y en las calles.



Narró que la joven estuvo en España del 23 de febrero hasta el 11 de marzo, cuando regresó a México. Durante su estancia en el país europeo le hicieron una prueba que salió negativa a Covid-19. Al llegar a México se sometió a más pruebas en el IMSS y en la Secretaría de Salud del estado, y fue hasta el lunes pasado cuando que se enteró que era portadora, cuando el secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, lo informó en conferencia de prensa. Dice: ’de hecho, yo soy asintomática, no tengo ninguna, pero como responsable que soy, y lo que yo vi en España, que es algo muy serio, preferí quedarme los 14 días en mi casa y aquí estaré; sin embargo, después de la conferencia vino alguien solamente a decirme que yo había salido positivo, pero ya no me dio ninguna recomendación, ni una receta, ni nada’, comentó la alumna al rector Saldaña Almazán.



Diana Guevara estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, España, una de las principales instituciones con las que la UAGro tiene programas de movilidad.



El rector defendió que si algún estudiante de la Universidad que está en otros países en programas de movilidad resultan contagiados por coronavirus no es su responsabilidad, si no que están expuestos a ser contagiados como cualquier humano por la pandemia que afecta a varios países del mundo.



Actualmente hay alrededor de 30 estudiantes de la Universidad en otros países de Europa y Latinoamérica, de quienes buscarán los mecanismos para que regresen a México, pero explicó que tiene que ser a través de las embajadas que se tienen que hacer las acciones correspondientes.



