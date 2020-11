Se tornan violentas las protestas de simpatizantes de Trump: hay heridos y detenidos

Desde antes de que anunciaran las proyecciones más confiables, que anuncian a Biden como el siguiente presidente de los Estados unidos, nos imaginábamos que Trump y sus seguidores no dejarían el poder sin hacer un poco de ruido antes.

Durante las semanas pasadas, cuando su derrota se observó inevitable, Trump lanzó una serie de tweets y acusaciones, muchas de éstas sin fundamento (y Twitter se vio obligado a censurarlo). Además de esto, el día sábado se dio una manifestación protagonizada por sus seguidores.

Hubo peleas, puñetazos, gritos de ’detengan el robo’ o ’cuenten cada voto’, e incluso un apuñalamiento contra los contramanifestantes. Estas acciones dejaron varios heridos y de una veintena de arrestos. Entre los cargos destacan agresión y la posesión de armas.

’Estamos buscando la evidencia de que hay fraude ’ ’Cuando salga la prueba...’¿En qué mundo viven? 🤦🏻‍♀️'It was rigged': Trump supporters gather in Washington to protest electi... https://t.co/Ktkc8eFkvb vía @YouTube— Manderley Decebuda 🇺🇸 Bye clown Trump! (@CatalanaDecebud) November 15, 2020

Luego de esto, se reportaron más enfrentamientos ya que los partidarios de Trump intentaron ingresar a Black Lives Matter Plaza, donde se estaba reuniendo la oposición.

No obstante, temen que los ataques raciales escalen con la derrota de Trump, y dirijan su atención hacia los latinos, particularmente, a los mexicanos que han sido uno de los ejes centrales de la campaña del actual presidente y que le ha dado popularidad.

Eso lo reconocen sus propios seguidores que ya cambiaron la etiqueta de #MillionMAGAMarchPor #MAGAMARCHLas imágenes aéreas sólo muestran algunas decenas de milesWhite House falsely claims ‘one million’ demonstrators in DC for MAGA protest https://t.co/qYAU5pRXG9— Eduardo (@eduarhidalg59) November 15, 2020