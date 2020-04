Se trabaja en beneficio de los vecinos de Xico I: Mariano González González

Durante entrevista para este medio de comunicación, el Delegado de la Colonia Xico I en Valle de Chalco Solidaridad; Mariano González González, dijo que a un año de estár al frente de dicho cargo, ha estado trabajando en beneficio de sus vecinos, gestionando los diferentes servicios, así como dar apoyo a la gente más vulnerable.



Reveló que las oficinas están brindando la atención desde las nueve de la mañana, hasta las siete de la noche, hizo la invitación para que quien guste recorrer las calles de la Colonia, lo haga y vean el cambio que hoy en día se ve, sin basura ni cascajos en las banquetas, de igual forma les pide a los ciudadanos que eviten tirar basura y perros muertos porque además de ser un foco de infección, da mal aspecto.



Antes de concluir, señaló que sin duda alguna seguirá trabajando aunque a muchos no les gusté o no les parezca, el comentario fue derivado de que recibió amenazas de un pseudo policía de Xico II.



Nosotros estamos a la orden y si personas de otras Delegaciones me pidieran ayudarles, desde luego que lo haré, invita a sus vecinos a participar en una marcha pacífica para solicitar que ya de servicio el Centro de Salud de dicha Colonia, pues ahorita con el tema de la pandemia del Coronavirus, se va a necesitar de estás instalaciones, en ése sentido mencionó que va a enviar unos escritos para solicitar a más médicos porque actualmente solamente da servicio uno sólo y no es suficiente.



Finalmente, invitó a los vecinos de Xico I para que se acerquen a las oficinas cuando requieran o necesiten de algún servicio, pues con mucho gusto les atenderá.