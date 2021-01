Se unen mujeres de Guerrero en respaldo a Félix Salgado

Mujeres de todo el estado expresaron su respaldo a Félix Salgado Macedonio y convocaron a una manifestación pacífica en solidaridad con el precandidato de Morena a la gubernatura.



Mujeres de diversos municipios compartieron videos en Facebook, en los que expresaron mensajes de apoyo a Salgado Macedonio ante lo que consideran una ’guerra sucia’ contra el morenista.



Amas de casa, profesionistas, mujeres jóvenes y de la tercera edad manifestaron su confianza en el Coordinador Estatal de la Defensa de la 4T en Guerrero y le ratificaron su respaldo en las próximas elecciones.



’Hola, mi nombre es María Elba Contreras Meza, soy del poblado Colonia Guerrero Los Guajes y estoy al mil por ciento con Félix Salgado Macedonio’, se expresa una ama de casa.



’Soy orgullosamente guerrerense y voy con Félix’, sentenció Teresa Jiménez Vargas, del Kilómetro 39.



’Mi apoyo es totalmente para el ingeniero Félix Salgado Macedonio’, expresó Beatriz Barrón Díaz en uno de los videos.



Además, convocaron a una megamarcha estatal de mujeres, la cual se realizará el martes 12 de enero en la ciudad de Chilpancingo, a las 10 de la mañana y partirá del parque Margarita Maza de Juárez.



El senador con licencia y eventual candidato de Morena a la gubernatura fue señalado por presuntamente cometer abuso sexual en el 2017, sin embargo, el asunto se ventiló apenas tres años después, en medio de un proceso electoral en el que se perfila como el mejor posicionado.



El abogado José Luis Peralta Gallegos reveló que dicha denuncia fue ’inventada’ para negociar una demanda de carácter laboral.



’Se acostumbra en Acapulco que cuando un abogado no es lucho ni domina el derecho laboral, presentan demandas penales por acoso sexual, por violación, por todas esas cosas para presionar y obtener un arreglo económico en la instancia laboral, eso es lo que pasó aquí’, declaró Peralta recientemente en un programa de radio.



El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó el viernes durante su conferencia matutina que las acusaciones contra Salgado Macedonio son ’un asunto partidista producto de la temporada electoral’.

López Obrador recordó que él mismo fue acusado de diversos ilícitos en 2006, cuando contendió por primera vez a la presidencia de la República, porque sus opositores no querían que llegara a la boleta electoral.



’Se trata de descalificar al adversario de una u otra manera, buscan que no sean candidatos fuertes y si hay uno fuerte, lo eliminan’, expuso.