Se vacía Chilpancingo y caen las ventas hasta 50% en el Centro

Fuente: Quadratín



CHILPANCINGO, Gro., 25 de marzo de 2020.- Debido a la pandemia del Covid 19, las calles de la capital del estado lucen vacías y comerciantes del Centro se quejan que las ventas han disminuido hasta un 50 por ciento por la poca afluencia de los ciudadanos.



A pesar de que en la entidad se alineó a las medidas del gobierno federal por la fase 2 del coronavirus, las pocas personas que recorren el primer cuadro de Chilpancingo, lo hacen sin el mínimo cuidado; pocos usan cubrebocas y no respetan el distanciamiento, incluso persiste el saludo de mano.



En los negocios del andador Zapata, la Alameda y el Zócalo, han colocado gel antibacterial en las entradas y sólo algunos encargados usan cubrebocas.



Locatarios del andador Zapata indicaron que las ventas comenzaron a disminuir desde este domingo y a pesar de la recomendación del gobierno federal, de evitar la aglomeración de personas, no existen medidas que les permitan cerrar sin que afecte a su economía.



’No hay medidas, nos dicen que nos enceremos en casa pero no nos dicen si habrá apoyos, no nos dan cubre bocas, ni gel antibacterial todo ese material es caro. Aquí en el andador con algunos comerciantes hemos comprado popelina y elástico, para hacer cubre bocas’, indicó un comerciante de mochilas.



Alrededor de 50 negocios han decidido cerrar sus puertas al público de manera temporal como medida de prevención por el coronavirus, entre ellos puestos de ropa, de comida en las banquetas, peluquerías, abarrotes.