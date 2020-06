Se violan derechos humanos al cerrar accesos a pueblos: Segob

www.guerrerohabla.com



Denuncia en un informe las medidas como toque de queda y penas físicas corporales



Revela documento de la Subsecretaría de DH que el justificante era por la emergencia sanitaria



Los retenes carreteros en Guerrero ponen en riesgo la salud de quienes participan en ellos, expone



Taxco, 10 de junio. La emergencia sanitaria del Covid-19 ha llevado a Guerrero a estar en el segundo lugar nacional de estados que mayormente han violado los derechos humanos por parte de pobladores, que determinaron cerrar sus accesos a sus comunidades para evitar el brote de la enfermedad aplicando el llamado ’toque de queda’ y penas físicas corporales para quienes no acataron las medidas comunitarias, reveló un informe de las Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración federal.



El documento reveló que, con estas medidas, en Guerrero se violaron los derechos humanos de las personas ante el justificante del problema de la emergencia sanitaria.



El titular de la dependencia federal, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó en las observaciones, que los accesos controlados ’por pobladores o autoridades indígenas no suelen contar con las medidas adecuadas de salubridad ni el manejo adecuado ante Covid-19. Por ello, su presencia no garantiza minimizar riesgos y, por el contrario, pone en riesgo a las personas que participan en ellos. En algunos casos, puede ser una justificación para la violación de derechos. Por ejemplo, se puede generar una crisis si les es impedido el ingreso a las personas migrantes que retornan masivamente a sus comunidades de origen’.



También se informó la violación a los derechos humanos con las penas corporales físicas al documentar lo sucedido en Teloloapan, Guerrero, donde se registró un caso en el que se han ’impuesto penas corporales degradantes a las personas con el supuesto fin de hacer cumplir el llamado al resguardo domiciliario con tolerancia de la autoridad municipal, y fue perpetrado por la Policía Comunitaria Tecampanera que golpeó a jóvenes que no acataron las medidas de quedarse en casa’.



También se dio a conocer que el establecimiento de un mal llamado ’Toque de queda’ surgió en al ’menos 31 municipios de 11 estados al 22 de abril: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León’.



En este sentido el gobierno federal detectó que Guerrero ocupó el segundo lugar a nivel nacional de comunidades que cerraron sus accesos violando los derechos humanos de las personas; el primer sitio lo ocupó Campeche, en tercer sitio, Veracruz y cuarto peldaño Oaxaca.



En 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma continua o intermitente en algún momento de la contingencia. Esto equivale al 20 por ciento de los municipios del país en cerca de la mitad de los estados.