Se vuelve viral el vídeo de un conductor drogado que dice ser físico de Chernóbil y resulta ser un ’sketch’ de humor

El pasado martes, se hizo viral un vídeo de un joven que supuestamente conducía por México bajo los efectos de las drogas. El control de la Guardia Civil era bastante surrealista, pues parecía que su estado le hacía decir locuras y pasar de hablar normal a gritar furioso. Sin embargo, el protagonista subió un vídeo aclarando que todo formaba parte de un sketch de humor para crear conciencia social.



Con el coche parado y la puerta abierta, el chico, que iba vestido solo con un calzoncillo, pasaba de agarrar fuerte el volante y fingir que conducía mientras gritaba a calmarse en el asiento. "Y volvemos a la normalidad. Súbanse, soy su conductor de Uber. ¿Quieres un agua, quieres una música, una bebida? ¡Súbanse!", decía a continuación.



El vídeo era a la vez curioso, por sus bruscos cambios de ánimo, y duro, por el estado que las drogas le habrían provocado. De hecho, durante un interrogatorio le dijo a los agentes que era "Ingeniero atómico físico nuclear en la planta de Chernóbil en Ucrania".





Luisito Time, el humorista que hace de ’El rata’ en el vídeo viral de humorLuisito Time, el humorista que hace de ’El rata’ en el vídeo viral de humor.TWITTER

Sin embargo, el protagonista ha revelado que todo era falso, a pesar de lo real que parecía, ya que él es Luisito Time, un humorista que interpretó a ese personaje, ’El rata’, para ese sketch de humor.



"Caracteriza a la típica problemática de las personas que caen en drogadicción, que andan robando, que caen en ciertos problemas sociales que muchos conocen", dijo el cómico, natural de la ciudad mexicana de Hermosillo.



El joven acumula más de 23.000 seguidores en Facebook, donde comparte contenido con el fin de "divertir" y "crear conciencia". "No estaba drogado, no choqué el coche", aclaró y añadió que todo lo hizo "sin ánimo de ofender a nadie" y "con el debido respeto".