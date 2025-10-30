Se suman más de 3 mil mexiquenses a la familia mujeres con bienestar

HUEHUETOCA, Estado de México.– En tiempo de mujeres, el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez promueve diversas acciones para que tengan oportunidades de crecimiento personal, académico, económico y profesional, por ello, sumó a más de tres mil mexiquenses de Huehuetoca, Zumpango, Hueypoxtla, Tequixquiac, La Paz y Apaxco al Programa Mujeres con Bienestar.



Juan Carlos González Romero, Secretario del Bienestar, destacó que esta administración se caracteriza por hacer de la humanidad, la transparencia y la rendición de cuentas una realidad para que la ciudadanía tenga certeza de que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.



Asimismo, refrendó su compromiso con el trabajo en territorio, pues de esa manera, logran llevar ayuda a cada persona que lo requiere, de forma cercana dando respuesta a las demandas sociales.



Finalmente, exhortó a las mexiquenses a utilizar el recurso no únicamente en las necesidades del hogar, sino para su esparcimiento y cuidado, pues debe existir un bienestar integral en cada ámbito de su vida.



El programa de la Secretaría de Bienestar está dirigido a las mexiquenses de 18 a 59 años que se encuentran en condición de vulnerabilidad, consiste en la entrega de un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, así como servicios educativos y de cuidado de la salud física y emocional.