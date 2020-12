Sea quien sea el candidato de Morena estoy listo para enfrentarlo: Evodio Velázquez

El precandidato de unidad del PRD a la gubernatura del estado, Evodio Velázquez Aguirre, afirmó que no le preocupan los aspirantes de Morena, porque "estoy listo para enfrentarlos, sea quien sea’.



En un recorrido por Coyuca de Benítez, donde se reunió con militantes del sol azteca en las oficinas municipales del partido, encabezados por el regidor Gilberto Vargas, el abanderado amarillo puntualizó que ’hoy Morena no está haciendo bien su trabajo y por eso no debemos volver a darle un cheque en blanco, es momento de recuperar lo que ellos dejaron perder.’



Acto seguido enlistó los programas que habrá de rescatar, como el de Próspera, el de apoyo a las madres solteras, las becas para los jóvenes, además de uniformes y útiles escolares gratuitos.



Velázquez Aguirre dijo que hoy Morena está inmerso en un golpeteo interno, que los guerrerenses ya no quieren ver en los partidos políticos y eso se reflejará finalmente en las urnas. Además, señaló que desde el poder se está moviendo todo un aparato de gobierno para hacer ganar a toda costa a Morena en Guerrero con métodos que antes criticaban de sus adversarios políticos.



"Yo veo que se está moviendo un aparato de gobierno, haciendo lo que criticaban anteriormente; hoy se está centralizando el poder, hay una campaña intensa de los servidores de la nación que levantaron los padrones de los afiliados simpatizantes de ese partido para usarlo a su favor.’



Consideró que "ni con eso van a ganar, porque hoy el pueblo de Guerrero está molesto y no quiere ver ni violencia política ni de ningún sentido. Ni con todos los padrones de los corporativos o de las formas corporativas de querer llevar el voto a la urna, va a pasar, porque la gente de Guerrero tiene mucho corazón y una mente clara, por lo que no se va a dejar llevar por lo que están haciendo.’



Finalmente, el exalcalde porteño se definió como un hombre nacido y crecido en la izquierda, recalcó que está sumando simpatizantes que coinciden con su proyecto e ideología, ’no como esos encumbrados que quieren llegar forzosamente, apadrinados por el poder".



Por la tarde Evodio Velázquez pegó microperforados al sitio de taxis ubicado en el mercado de Coyuca, donde estuvo acompañado por el líder transportista Rogelio Hernández.