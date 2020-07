Secretaría de Gobernación: Al día de hoy 73 mil 201 personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en el país

La Secretaría de Gobernación, informó que, hasta hoy, 73 mil 201 personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en el país.



De acuerdo con el Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas desaparecidas, esta cifra comprende desde el 15 de marzo de 1964, cuando se tiene el primer registro, hasta este 13 de julio.



Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, detalló que en lo que va de la de presente administración 63 mil 523 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas.



Dijo que, de esta cifra, 35 mil 652 han sido localizadas, lo que representa poco más de 56 por ciento del total, mientras que 27 mil 871 todavía se encuentran desaparecidas, es decir, casi 44 por ciento.



De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, los estados con más personas desaparecidas o no localizadas en la presente administración son Estado de México (3 mil 867), Jalisco (3 mil 234), Tamaulipas (2 mil 119), Veracruz (2 mil 75) y Sinaloa (mil 165).



TOMAS ZERON DEBE DAR DATOS CONCISOS

DEL CASO AYOTZINAPA



Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, enfatizó que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, debe rendir cuentas por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Sánchez Cordero, reconoció que están ’sumamente interesados’ en la aprehensión y extradición del ex funcionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por lo que reveló encuentros con autoridades de Canadá para concretar su captura.



’Estamos sumamente interesados en que sea extraditado, hemos platicado inclusive con las propias autoridades de Canadá sobre este asunto.



’Se le están imputando los delitos, entre otros de omisión, ustedes vieron cómo se sembraron algunas de restos de algunos de los estudiantes, en fin, hay temas ahí de investigación muy clara en donde se tiene que rendir cuentas sobre esta situación tan lamentable y grave que fue la desaparición de los 43 estudiantes’.



Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, descartó que exista riesgo de fuga de Zerón de Lucio por dar a conocer su localización sin haber sido aprehendido. ’Una vez que está ubicado en Canadá, habiendo ficha (roja) de Interpol, no puede salir de ese país’.