Secretaria de salud invita a la sociedad a ser sexualmente responsables.

Con la finalidad de conmemorar el Día Mundial de la Salud Sexual, se llevó al cabo la videoconferencia con el tema: ’Salud Sexual y Covid: Relación Hepatitis ’C’ ITS’, la cual fue impartida por Dra. Althese de la Torre Rosas, Directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH / SIDA y organizada por la Secretaría de Salud de Sinaloa y la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología.



El titular de la Salud de Sinaloa, Dr. Efrén Encinas Torres, enfatizó la importancia de que la población en general y en especial los jóvenes, estén bien informados para llevar una sexualidad responsable sobre todo en la actualidad, donde México y el mundo enfrenta una pandemia por coronavirus, tomando en cuenta que los pacientes con enfermedades que tienen comprometido su sistema inmune por enfermedades como VIH SIDA y Hepatitis C, son pacientes que pueden presentar complicaciones graves de ser contagiados por Coronavirus.



Asimismo, resaltó que México ha tenido grandes avances en la estrategia de triple optimización del tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH el cual es totalmente gratuito, y el acceso a los servicios de salud y reproductiva para prevención continúan en todos los estados.



’Lo que viene a reforzar pues el interés de todo, la medicina pública y privada desde luego de México y del mundo entero, con este programa que la Dra. Alethese Alatorre señalaba prácticamente pone a la vanguardia a México como uno de los países dirigidos a curar la hepatitis C’, comentó.



Por su parte, el Dr. David Uriarte, en representación de la Dra. Ana María Delgado, Presidenta de la Federación Mexicana de la Salud Sexual y Sexología, se dijo agradecido por el compromiso y participación de todo el sector salud de los estados de Sinaloa, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, en un tema de suma trascendencia de salud pública, donde se busca de manera comprometida llevar la salud sexual de manera responsable en tiempos de COVID – 19.



En tanto, la Dra. Alethese de la Torre Rosas, Directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH / SIDA, señaló durante su ponencia que, es vital en estos momentos de pandemia, que la población tome decisiones de manera responsable en cuanto a su sexualidad, es decir conocer bien a la persona con la cual se determina tener un encuentro sexual, elegir un lugar adecuado para tener relaciones sexuales es tan importante como elegir a la pareja.



Recordó que, el coronavirus puede transmitirse mediante superficies y permanecen espacios cerrados y tomar las precauciones para un encuentro seguro.



’Si nosotros tenemos contacto con alguien y ese alguien no sigue las medidas básicas de sana distancia, uso de mascarilla, no tocarse los ojos la nariz a boca, evidentemente esto va a incrementar el riesgo de contagio y las prácticas de muy alto riesgo s cuando no se conoce a la persona y cuando se tiene acto con múltiples personas desconocidas, esto es simplemente por los mecanismos de trasmisión y por la forma como se transmite el virus, entre más contacto con personas que no conocemos si tienen o no la infección podemos tener más riesgo de contacto’, advirtió.



Asimismo, comentó que, la infección por VIH no controlada puede incrementar el riesgo de complicación por COVID – 19, por lo que conocer tu estatus e iniciar tu tratamiento es prioritario. Y si vives con VIH, es importante tener en cuenta que el tratamiento antirretroviral no te protege de COVID – 19, pero una buena adherencia si elimina riesgos adicionales de complicación, y en el caso de presentar algún síntoma sugestivo de una Infección de Transmisión Sexual ITS, se debe de acudir a una unidad de salud para un diagnóstico oportuno y tratamiento.