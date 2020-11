Secretaría de Salud pide dejar de comprar cubrebocas con válvula porque no sirven para COVID-19

En conferencia de prensa por el coronavirus, el director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Ricardo Cortés Alcalá, llamó a la población a dejar de comprar cubrebocas con válvula, también conocidos como ’egoístas’.



El especialista señaló y demostró que este tipo de cubrebocas evitan la entrada de partículas como el virus SARS-CoV-2, pero no impiden su salida.



Con una breve demostración, Cortés Alcalá mostró cómo los cubrebocas con válvula filtra las partículas cuando una persona inhala, pero no lo hace cuando exhala.



Por esta razón, este tipo de cubrebocas son conocidos como ’mascarillas egoístas’.



’La recomendación a la población es que las deje de comprar, y si usted las vende, deje de hacerlo’, zanjó.



Cortés Alcalá se mantuvo en la línea expuesta por el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien en repetidas ocasiones ha dicho que el cubrebocas solo impide que una persona portadora del SARS-CoV-2 contagie a otros.



Por ello recomendó que el cubrebocas idóneo es uno de tela. No desaconsejó el uso de mascarillas reutilizables, sin embargo, sí pidió a la población no comprar mascarillas N95, pues se trata de instrumento reservado al Sector Salud.