Secretaria de salud reconoce su incapacidad ante covid-19

Desde que empezó la pandemia la secretaria de salud a dado claras muestras de no saber como desempeñar su papel, esto no es de sorprender ya que la misma OMS y FDA han ofrecido unos protocolos de cuidados que son contradictorios y que parecen sacados de una novela Orweliana.



El Dr. Efren encinas Torres repite el mismo discurso contradictorio de aquellos que se han sometido al poder de las farmacéuticas y la OMS, decir que no es posible salir de esta pandemia hasta que no llegue la dichosa vacuna es un acto derrotista de parte de los profesionales de salud sinaloenses y la contradicción es la siguiente: cómo se curaron los más de 8500 pacientes (solo en el estado de Sinaloa) ahora dados de alta sin necesidad de una vacuna salvadora.



Secretaria de salud se a convertido en el brazo armado de la nueva Sub-Normalidad que nos intentan imponer al dar por hecho que la única solución posible es una vacuna, la cual será obligatoria.



Ya no combaten a los patógenos ahora combaten a las personas que no se están alineando al nuevo estilo de vida. Recomiendan el uso del cubre boca cuando saben que no es eficaz para prevenir los virus y no dan ninguna recomendación para prevenir la HIpoxia provocada por el echo de estar respirando el propio CO2 por un tiempo prolongado.



Ridiculizan el uso del Dióxido de Cloro con el que otros profesionales de la salud no vendidos al sistema han salvado vidas. Tal vez por ignorancia o tal vez por otras razones comparan al Dióxido de Cloro con Hipoclorito y se niegan a hacer los estudios cientificos correspondientes.



Dentro de las recomendaciones del Dr. Encinas torres esta la siguiente:



1.- Ventilar los espacios y dejar que el sol entre. No sería mejor salir de los hogares y que el sol nos de como es natural, como siempre nos ha dado desde siempre.



2.- Limpiar con cloro superficies como barandales, apagadores y manijas de las puertas. Este cloro al que se refiere el secretaio de salud es precisamente el Hipoclorito que en conferencia anterior decía que es muy perjudicial para la salud, el exceso de inhalación de este producto si que puede enfermar a las personas y sobre todo a niños.



3.- La tercera y ultima recomendación del Dr. Efrén es que a pesar del color del semáforo en que no encontremos actuar como si estuviéramos en rojo. Ya explicamos anteriormente que es inecesario y hasta perjudicial el uso del cubre boca que además de respirar el propio CO2, en el cubre bocas se genera un cultivo de bacterias que definitivamente terminara enfermando a su portador.