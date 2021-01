Secretaria Olga Sánchez Cordero condenó mensaje del cardiólogo Diego Araiza quien recomendó una serie de medicamentos al Presidente López Obrador

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó el mensaje del cardiólogo Diego Araiza, quien recomendó en sus redes sociales administrar una lista de medicamentos al presidente Andrés Manuel López Obrador para provocarle una trombosis y así ’librarnos de algunos años de mañaneras’.





En la conferencia de Palacio Nacional, la funcionaria calificó como lamentables las declaraciones del médico, ya que violan el código de ética elemental de cualquier profesión y, aunque se debe de respetar el derecho a la libertad de expresión, el límite se encuentra cuando se afecta a terceros.





’Me lastimó y me molestó muchísimo este tipo de violencia, porque es violencia.





No solamente es violencia, es violación a normas éticas esenciales que un médico debe respetar, me enoja mucho ¿para qué digo más?’, expresó.





Sánchez Cordero se pronunció en contra de quitarle su cédula profesional, sin embargo, remarcó que nadie debe afectar con sus declaraciones a terceras personas.

En Twitter, el cardiólogo publicó una lista de medicamentos con la que se provocaría una trombosis al Presidente, quien desde el domingo confirmó que había resultado positivo a la prueba de covid-19.





Tras su mensaje, el médico se disculpó en sus redes y deseó pronta recuperación a todos los mexicanos que padecen covid-19, incluyendo a López Obrador.



SOCIEDAD EUROPEA DE CARDIOLOGÍA DA DE BAJA EL MEDICO



A pesar de la disculpa de Araiza, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC por sus siglas en ingles), lo separó de su cargo como embajador de la institución.





’La ESC no respalda la desafortunada publicación personal de uno de sus embajadores en las redes sociales. Diego Araiza se ha disculpado públicamente y ya no será embajador de la sociedad, ya que su mensaje infringía las pautas de las redes sociales de la ESC’, expresó la comunidad por medio de Twitter.





Las crìticas sobre el comentario del cardiólogo no se hicieron esperar, por lo que ahora su cuenta se encuentra inhabilitada.





De acuerdo con la descripción de su cuenta de Twitter, Araiza es cardiólogo que se dedica a la investigación clínica; además, se encuentra adscrito al servicio de urgencias y unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en Ciudad de México, según información de portal de la Sociedad Interamericana de Cardiología.





El cardiólogo inició su cargo como embajador de la ESC desde agosto del año pasado, de acuerdo con información del portal de la ya mencionada sociedad.