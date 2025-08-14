Secretaría de bienestar EdoMéx obtiene donativo por más de 100 mil pesos para fortalecer educación de niñas y niños vulnerables

Beneficio para 240 menores gracias al programa ’Cambio X Cambio’ de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO

Secretaría de bienestar EdoMéx obtiene donativo por más de 100 mil pesos para fortalecer educación de niñas y niños vulnerables
Gobierno
Agosto 14, 2025 16:33 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.– Gracias a la gestión de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), en coordinación con empresas, fundaciones y organismos públicos y privados, 240 niñas y niños de Xonacatlán, San Felipe del Progreso y Villa Victoria recibirán un donativo de 109 mil pesos para impulsar su desarrollo educativo, como parte del programa ’Cambio X Cambio’ de OXXO.

Las y los menores forman parte de los Centros de Desarrollo de Comunidad de la Fundación Vamos a Dar, ubicados en dichos municipios.

Las gestiones que realiza la JAPEM tienen como propósito vincular a las instituciones certificadas ante este organismo, auxiliar de la Secretaría de Bienestar, con instituciones interesadas en apoyar sus objetivos sociales de atención a la población vulnerable.

Al respecto, Sergio López Manjarrez, secretario ejecutivo de la JAPEM, destacó que el compromiso con la niñez es un trabajo en equipo y que, gracias a la labor conjunta entre el Gobierno del Estado, las empresas y las organizaciones sociales, es posible ofrecer atención prioritaria a quienes más lo requieren.

Por su parte, Alfonso Alfaro Sánchez, presidente de la fundación Vamos a Dar, destacó el impacto de esta colaboración, ya que, mediante esta iniciativa, se contribuye a la educación. Dicha fundación ofrece becas para educación elemental, media superior y universitaria a alumnos con un promedio general mínimo de 8.0.

Asimismo, destacó que la labor de la fundación se ha consolidado gracias al apoyo de la Secretaría de Bienestar, a través de la JAPEM, un organismo que ha sido un pilar fundamental en su crecimiento porque ha orientado sus proyectos sociales para lograr más beneficios a las comunidades y asegurar que la ayuda sí llegue a quien en verdad la necesita.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Secretaría de bienestar EdoMéx obtiene donativo por más de 100 mil pesos para fortalecer educación de niñas y niños vulnerables

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.