Secretaría de bienestar EdoMéx obtiene donativo por más de 100 mil pesos para fortalecer educación de niñas y niños vulnerables

TOLUCA, Estado de México.– Gracias a la gestión de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), en coordinación con empresas, fundaciones y organismos públicos y privados, 240 niñas y niños de Xonacatlán, San Felipe del Progreso y Villa Victoria recibirán un donativo de 109 mil pesos para impulsar su desarrollo educativo, como parte del programa ’Cambio X Cambio’ de OXXO.



Las y los menores forman parte de los Centros de Desarrollo de Comunidad de la Fundación Vamos a Dar, ubicados en dichos municipios.



Las gestiones que realiza la JAPEM tienen como propósito vincular a las instituciones certificadas ante este organismo, auxiliar de la Secretaría de Bienestar, con instituciones interesadas en apoyar sus objetivos sociales de atención a la población vulnerable.



Al respecto, Sergio López Manjarrez, secretario ejecutivo de la JAPEM, destacó que el compromiso con la niñez es un trabajo en equipo y que, gracias a la labor conjunta entre el Gobierno del Estado, las empresas y las organizaciones sociales, es posible ofrecer atención prioritaria a quienes más lo requieren.



Por su parte, Alfonso Alfaro Sánchez, presidente de la fundación Vamos a Dar, destacó el impacto de esta colaboración, ya que, mediante esta iniciativa, se contribuye a la educación. Dicha fundación ofrece becas para educación elemental, media superior y universitaria a alumnos con un promedio general mínimo de 8.0.



Asimismo, destacó que la labor de la fundación se ha consolidado gracias al apoyo de la Secretaría de Bienestar, a través de la JAPEM, un organismo que ha sido un pilar fundamental en su crecimiento porque ha orientado sus proyectos sociales para lograr más beneficios a las comunidades y asegurar que la ayuda sí llegue a quien en verdad la necesita.