TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), implementa acciones para reducir las brechas de género en mujeres mayores de 15 años en situación de vulnerabilidad y desventaja que busquen concluir la educación primaria y secundaria.



Estas directrices están alineadas al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 que busca incorporar la perspectiva de género en los planes, programas, materiales educativos, proyectos y acciones de educación para personas jóvenes, adultas y adultas mayores mediante la generación de datos y/o asesorías.



Según datos del INEGI (2020), el 6 por ciento de las mujeres en México no saben leer ni escribir, mientras que tres de cada 10 mujeres mayores de 15 años no han completado la educación básica.



En el Estado de México, tres de cada 100 personas mayores de 15 años no saben leer, lo que representa el 2.9 por ciento a nivel nacional. Estas cifras señalan la urgente necesidad de mejorar el acceso a la educación, en especial para las mujeres.



Para concluir la primaria o secundaria se ha implementado la estrategia ’Reconocimiento de Saberes’ que otorga validez al conocimiento y experiencias de las personas.



Además, se han desarrollado capacitaciones al personal de las Delegaciones Regionales, Centros Naranja y Ciudades Mujeres de la Secretaría estatal para lograr que más mujeres se certifiquen.



Estas capacitaciones pretenden hacer más accesible el proceso para las mexiquenses mayores de 15 años interesadas en concluir sus estudios de primaria y secundaria de manera gratuita, ya que con ello podrán alcanzar sus metas y proyectos de vida.



La Secretaría de las Mujeres del Estado de México invita a las interesadas en concluir los estudios de nivel básico a acercarse a sus Delegaciones Regionales o llamar al 722-934-2700, extensión 82737.