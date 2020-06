El secretario general del gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna Rivero, dió a conocer en su cuenta de Twitter que después de realizarse la prueba de Covid-19, salió positivo.



’Tras detectarse un contagio en mi círculo familiar, me he practicado la prueba de Covid-19 resultando positiva. No presentamos síntomas y estamos bajo supervisión médica. En la @SGGEdomex continuamos trabajando bajo la pauta del Gobernador @alfredodelmazo, en favor del #Edoméx’, escribió el funcionario mexiquense.



Ozuna Rivero, se suma a la lista de políticos mexiquenses que han dado positivo, entre los que destacan, Gabriel O’shea Cuevas secretario de salud, el subsecretario de gobierno Elias Rescala, así como el alcalde de Coyotepec, Sergio Anguiano quien lamentablemente perdió la vida.



A la lista de políticos mexiquenses se suman, Carolina Monroy, el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez y la diputada de Ecatepec,Azucena Cisneros Coss.